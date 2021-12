Inter e Cagliari potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I rossoblu cercano rinforzi da regalare al proprio allenatore, Walter Mazzarri, dopo una prima parte di stagione disastrosa che li ha relegati in fondo alla classifica di Serie A. Il primo innesto dovrebbe arrivare in attacco visto che Keita Baldé sarà impegnato in coppa d'Africa e per questo motivo i sardi avrebbero chiesto ai nerazzurri la disponibilità a trattare la cessione di Martin Satriano. Sul mercato qualcosa potrebbe farlo anche il Bologna, che avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari della Lazio.

Cagliari su Satriano

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione invernale di calciomercato è Martin Satriano. Dopo aver fatto un ottimo precampionato, il giovane attaccante uruguaiano ha trovato poco spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, nonostante il tecnico lo abbia promosso in prima squadra. Proprio per questo motivo il classe 2001 potrebbe lasciare, voglioso di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto ora, avendo collezionato solamente quattro presenze in campionato.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Cagliari, in cerca di un rinforzo in attacco visto che Keita Balde andrà in coppa d'Africa fino a inizio febbraio. Inoltre, servono rinforzi a Walter Mazzarri per cercare di tornare in corsa per la salvezza dopo una prima parte di annata disastrosa.

Secondo Tuttosport, ci sarebbero stati i primi contatti tra le due società in questi giorni per discutere di Satriano e non solo. Non è escluso infatti, che i due club possano intavolare uno scambio inserendo nell'affare il cartellino di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano resta un obiettivo del club meneghino, che lo ha cercato a lungo già la scorsa estate e chissà che gennaio non possa essere il mese giusto per il suo approdo a Milano.

Bologna su Lazzari

Un'altra società che potrebbe fare qualcosa sul mercato è il Bologna, che potrebbe anche puntare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Uno dei nomi sondati sarebbe quello di Manuel Lazzari, esterno della Lazio che non sembra essersi adattato al modo di giocare di Maurizio Sarri. In Emilia, invece, tornerebbe a giocare da esterno di centrocampo e non da terzino.

La valutazione si aggira sui 15 milioni ed è stata rifiutata dai biancocelesti la prima proposta da 8 milioni. Bisognerà vedere se il club di Saputo deciderà di rilanciare avvicinandosi alla richiesta o se proverà a mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Orsolini, che si adatterebbe bene al 4-3-3 della Lazio e con una valutazione proprio tra i 15 e i 20 milioni di euro.