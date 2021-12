Ultimi giorni del 2021 all'insegna delle voci di mercato invernale per il Crotone di Francesco Modesto. La formazione calabrese, in pausa dopo il rinvio delle gare in programma il 26 e 29 dicembre, starebbe iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi. Una rosa che potrebbe cambiare molto quella degli squali, con la possibilità di accogliere in squadra nei prossimi giorni il centrocampista Luca Valzania, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito nella prima parte della stagione alla Cremonese in cadetteria.

Valzania nome per il Crotone

Dopo Marco Benassi della Fiorentina e Ibrahima Sy dello Stoke City, il nome nuovo per il Crotone potrebbe essere quello di Luca Valzania, centrocampista classe 1996.

Un elemento che nella prima parte del torneo ha vestito la maglia della Cremonese ottenendo 12 presenze con un solo gol. Dopo tre stagioni in prestito dall'Atalanta per il calciatore nativo di Cesena si potrebbe prospettare in trasferimento in Calabria in modo da poter essere impiegato con maggiore continuità. Difficile capire quanto la Cremonese sarà favorevole a questo eventuale passaggio, ma a pesare sarà sicuramente la volontà del calciatore oltre che dell'Atalanta.

Il Brescia su Benali

Per un centrocampista che potrebbe arrivare in rossoblù un altro potrebbe invece salutare la Calabria. Si tratta di Ahmad Benali, capitano degli squali, elemento messo però fuori rosa alla vigilia della gara di Coppa Italia di Udine.

Sul calciatore libico sarebbe forte l'interessamento del Brescia, più defilati invece ci sarebbero Parma e Vicenza. Per il calciatore, dopo quattro stagioni in rossoblù, potrebbe arrivare l'inevitabile separazione al termine di una prima parte di campionato difficile e avaro di soddisfazioni. A lasciare Crotone potrebbe essere anche Salvatore Molina, vice capitano della squadra, anche lui fuori rosa e seguito nelle ultime settimane dal Monza oltre che da Benevento e Pisa.

Crotone, i recuperi di campionato

La Lega Serie B ha ufficializzato nella giornata di lunedì 27 dicembre 2021 il programma gare della 19ª e 20ª giornata della Serie B in programma il weekend del 15 e del 22 gennaio 2022. Il Crotone giocherà sabato 15 gennaio alle ore 14:00 la sfida della 19ª giornata allo Stadio "Ennio Tardini" contro il Parma, successivamente nella giornata di sabato 22 gennaio alle ore 14:00 a Como allo Stadio "Giuseppe Sinigaglia" contro i lariani gli squali recupereranno il match della 20ª giornata. Due gare che, a mercato di riparazione aperto, potrebbero vedere dei volti nuovi nelle rispettive rose delle squadre andando a regalare possibili sorprese.