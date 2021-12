Uno dei nomi che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente quello di Luis Alberto. Lo spagnolo non sembra essersi adattato al modo di giocare del nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, e per questo motivo vorrebbe lasciare i biancocelesti. Nelle ultime settimane lo spagnolo non sempre è stato titolare e alla luce di ciò l'addio non sembra impossibile, da vedere se già a gennaio o al termine di quest'annata. Su di lui ci sono le attenzione dei top club italiani, Inter, Milan e Juventus, in cerca di un elemento che possa alzare il tasso tecnico dei rispettivi reparti.

Il tentativo del Milan

Una delle società maggiormente interessate a Luis Alberto è il Milan. Una suggestione di mercato che risale già alla scorsa estate, con i rossoneri che, però, non hanno potuto affondare il colpo a causa degli investimenti fatti su quei calciatori che sono stati rispettati come Sandro Tonali e Fikayo Tomori.

Un rinforzo sulla trequarti visto che Brahim Diaz non ha dato le dovute garanzie dal punto di vista della continuità di rendimento e per questo motivo il club rossonero è pronto a fare un nuovo tentativo per lo spagnolo già a gennaio. Pur non trovando sempre spazio in prima squadra, comunque, il classe 1992 ha messo a segno due reti e collezionato sei assist in sedici presenze, alcune partendo dalla panchina.

Il malumore può incidere proprio sul suo futuro, visto che proprio Luis Alberto sarebbe pronto a chiedere la cessione.

La valutazione del fantasista si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra eccessiva che potrebbe essere abbassata dall'inserimento di contropartite tecniche. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Samu Castillejo e Rade Krunic, con una valutazione complessiva tra i 15 e i 20 milioni di euro, più un conguaglio economico ma bisognerà vedere se la Lazio riterrà la proposta sufficiente, anche alla luce delle altre offerte, di Inter e Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La possibile offerta dell'Inter

Anche l'Inter è in agguato per Luis Alberto, anche se l'esplosione di Hakan Calhanoglu potrebbe portare i nerazzurri a non fare follie. Lo spagnolo, però, si adatta alla perfezione nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e già con lui alla Lazio ha giocato anche da seconda punta, subito dietro a Immobile, cosa che in nerazzurro potrebbe fare con Lautaro Martinez.

Anche per l'Inter sembra difficile pensare ad un investimento da 40 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di almeno uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, valutati 10 milioni di euro.

Il tentativo della Juventus

La Juventus è alla disperata ricerca di un centrocampista che possa alzare il tasso tecnico e Luis Alberto sarebbe l'ideale in questo. Alla luce di ciò i bianconeri sono pronti a proporre uno scambio alla pari con Arthur Melo, che piace molto a Maurizio Sarri. Bisognerà vedere, però, se la Lazio accetterà una valutazione simile dei due cartellini, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere negli ultimi due anni, con lo spagnolo spesso ai margini dell'undici bianconero.