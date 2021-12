Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri già nella finestra invernale di Calciomercato. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.

La Juve avrebbe messo nel mirino Scamacca

Reparto sotto osservazione è sicuramente l'attacco: la dirigenza bianconera vorrebbe apportare delle modifiche, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore livornese. Oltre a Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che dovrebbe rimanere in maglia viola fino alla fine della stagione, nelle ultime settimane il nome di Gianluca Scamacca sarebbe molto considerato all'interno dell'ambiente bianconero.

Il giovane attaccante del Sassuolo sarebbe la prima scelta per i bianconeri nel mercato invernale, così da regalare ad Allegri una pedina di assoluto valore per il suo attacco, da affiancare a Dybala e alternare a Morata e Kean. Molto dipenderà dalla volontà del Sassuolo, che valuta l'ex bomber del Genoa una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Altro aspetto da considerare è l'addio di Boga, approdato all'Atalanta: il club neroverde potrebbe decidere di non cedere altri giocatori e di rinviare il tutto alla prossima sessione estiva di calciomercato.

I bianconeri sono però pronti ad un'offerta già per gennaio, con l'obiettivo di accaparrarsi le prestazione del giovane attaccante italiano, così da recitare un ruolo da protagonista in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in Champions League.

Juve, possibile obiettivo Tchouameni per giugno

Oltre agli acquisti per la finestra invernale di calciomercato, la Juventus sta programmando anche la prossima sessione estiva con l'obiettivo di rinforzare l'organico con calciatori giovani, ma di grande qualità e personalità.

Per quanto concerne il centrocampo, l'obiettivo numero uno per la prossima estate sarebbe Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco che grazie alle ottime prestazioni con la maglia del club del Principato, ha conquistato la Nazionale francese e ha attirato su se l'interesse dei maggiori top club europei.

La società monegasca valuta il centrocampista classe 2000 non meno di 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero offrire in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per pianificare la prossima stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'offerta nei confronti del Monaco potrebbe manifestarsi anche attraverso delle cessioni, come quelle di Dejan Kulusevki che potrebbe lasciare Torino già nella finestra invernale di calciomercato, e di Weston Mckennie nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.