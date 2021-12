La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe essere una delle società più attive sia nelle cessioni che negli acquisti. Potrebbero partire Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Difficile che possano concretizzarsi tutte a gennaio, ma quello che sembra certa è la volontà della Juventus di rinforzare centrocampo e settore avanzato evitando investimenti importanti. Si valutano profili in prestito o eventualmente a prezzo vantaggioso. È il caso di Dennis Zakaria, centrocampista in scadenza di contratto a fine stagione e valutato circa 20 milioni di euro.

Anche per il settore avanzato potrebbe arrivare un giocatore in scadenza a giugno. Si tratta di Alexandre Lacazette, che potrebbe lasciare l'Arsenal. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, un prezzo vantaggioso in considerazione delle qualità del francese dimostrate nelle ultime stagioni. Compirà 31 anni l'anno nuovo, di conseguenza potrebbe rappresentare un acquisto ideale per diverse stagioni. A parlare del possibile approdo alla Juventus di Lacazette è il giornalista Gianni Balzarini, che ha sottolineato che la società bianconera starebbe trattando proprio la punta francese.

Il francese Lacazette potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

''Ho deciso di rivelarvi il nome che la Juve sta trattando in questo momento: Lacazette.

Lui vuole la Juventus. Sono in contatto quotidianamente col suo agente, e il discorso c’è''. Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in riferimento al possibile approdo alla Juventus di Lacazette a gennaio. Il giornalista sportivo ha aggiunto che a detta sua si tratterebbe anche di un buon acquisto per la società bianconera.

In merito invece al possibile arrivo della punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi, il giornalista sportivo ha aggiunto: ''La società francese non vuole cederlo in prestito''. Potrebbe essere la punta francese il rinforzo del settore avanzato della Juventus, anche perché arriverebbe a prezzo vantaggioso. In questo modo la società bianconera posticiperebbe il grande acquisto come punta nel mercato di giugno.

A tal riguardo il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro. Costa circa 40 milioni di euro il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, anche lui gradito dalla società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus a giugno potrebbe effettuare un'altra cessione pesante oltre a quelle prima menzionate. Potrebbe essere de Ligt la partenza importante, che garantirebbe circa 80 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe rinforzare la rosa anche con due acquisti a parametro zero grazie a Mino Raiola. Si tratta di Alessio Romagnoli e Paul Pogba, che vanno in scadenza a giugno rispettivamente con il Milan e il Manchester United. Sarebbe proprio l'agente sportivo dei due assistiti ad agevolare il loro arrivo così come la cessione di de Ligt, altro giocatore gestito da Raiola.