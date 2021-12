Il 2021 è stato un anno importante per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. 33 gol segnati dal giocatore, che ha eguagliato un certo Cristiano Ronaldo. A soli 21 anni rappresenta uno dei giocatori più forti del calcio europeo e la sua crescita nelle ultime stagioni è frutto non solo del talento ma anche del lavoro. Di recente Vlahovic ha pubblicato un video in cui ha mostrato i suoi allenamenti anche durante le festività natalizie. Segnale evidente della volontà del giocatore di continuare a migliorare e già dalla stagione 2022-2023 diventare uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo.

Difficile infatti che possa lasciare la Fiorentina a gennaio anche per volontà del giocatore, che vorrebbe aiutare i toscani nella qualificazione alle competizioni europee. Su Vlahovic ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra queste Tottenham, Inter e Juventus. Il tecnico Antonio Conte gradirebbe l'arrivo del giocatore della Fiorentina, come supporto o come eventuale sostituto di Harry Kane. Per la punta inglese si parla di un interesse concreto del Manchester City, che aveva provato ad acquistarlo anche nel recente calciomercato estivo. Anche l'Inter vorrebbe Vlahovic ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dagli addetti ai lavori il giocatore preferirebbe l'approdo alla Juventus.

Il giocatore Vlahovic gradirebbe l'approdo alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic preferirebbe approdare alla Juventus a giugno. Il giocatore considera la società bianconera la destinazione ideale per migliorare ulteriormente. Inoltre ritroverebbe anche un suo amico ed ex compagno di squadra alla Fiorentina Federico Chiesa.

Non sarà facile trattare il suo acquisto con la Fiorentina, che attualmente chiede 70 milioni di euro. Il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire però a giugno, quando il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana. Secondo gran parte degli addetti ai lavori Vlahovic avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus.

Di recente nasce l'agente sportivo Furio Valcareggi, vicino alle vicende di mercato della Fiorentina, si è detto convinto che Vlahovic approderà alla società bianconera a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Dusan Vlahovic a giugno. Servirebbe però una punta anche a gennaio, anche se la società bianconera preferirebbe un investimento in prestito magari con un diritto di riscatto a giugno. Potrebbe arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti.