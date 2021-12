La Juventus è attesa il 30 dicembre alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Sarà un gennaio molto impegnativo per la squadra bianconera, che - oltre alla Supercoppa italiana contro l'Inter e il match di ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria - avrà quattro match importanti in campionato. Napoli, Roma, Udinese e Milan diranno molto delle ambizioni dei bianconeri, che attualmente sono quinti a -4 dall'Atalanta quarta e a -12 dall'Inter prima.

C'è intanto molto lavoro anche per la società bianconera, che potrebbe effettuare diverse cessioni importanti.

I principali indiziati a lasciare Torino sono Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Kulusevski e McKennie.

Potrebbe essere il gallese Ramsey il primo a partire in prestito nel mercato di gennaio. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che attualmente guadagna il centrocampista, da circa sette milioni di euro netti a stagione. Si parla di un interesse concreto del Newcastle, che però nonostante la proprietà sia un ricco fondo saudita, non vorrebbe sostenere costi d'ingaggio troppo elevati. Per questo la Juventus potrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio del gallese pur di lasciarlo partire a gennaio. Anche perché se dovesse raccogliere minutaggio potrebbe rivalutare il suo prezzo di mercato.

Il centrocampista Ramsey potrebbe essere ceduto: la Juve contribuirebbe al pagamento dell'ingaggio

La Juventus potrebbe contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio di Ramsey nel caso in cui il gallese dovesse lasciare la società bianconera in prestito a gennaio. In questo modo la Juve alleggerirebbe il monte ingaggi, ma avrebbe modo anche di rivalutare il cartellino del giocatore, che nelle ultime settimane non ha giocato.

Le sue uniche presenze a fine autunno risalgono ai match di qualificazione ai mondiali in Qatar con la nazionale del Galles.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Newcastle, acquistato recentemente da un fondo saudita. La società inglese potrebbe effettuare diversi investimenti importanti, fra cui appunto anche un centrocampista.

Oltre a Ramsey la Juventus potrebbe cedere altri giocatori a gennaio e alcuni anche a giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere a gennaio anche Arthur Melo, Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

Il Brasile potrebbe lasciare la società bianconera in prestito. Lo svedese e l'americano piacciono al Tottenham, che potrebbe investire una somma totale di circa 60 milioni di euro per acquistare i due centrocampisti.

A giugno invece potrebbe partire Matthijs De Ligt. Se dovesse partire il difensore, la Juventus potrebbe acquistare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.