La Juventus nelle prossime settimane cercherà di recuperare punti in campionato considerando il quarto posto è distante sette punti. L'Atalanta infatti dopo aver vinto la sfida all'Allianz Stadium di Torino contro i bianconeri ha sconfitto 4 a 0 il Venezia, la Juventus invece ha vinto il match contro la Salernitana. Nelle prossime quattro partite di campionato fino alle festività natalizie i bianconeri cercheranno di avvicinarsi ai primi posti in classifica anche perché non qualificarsi in Champions League potrebbe portare a clamorose partenze durante il mercato estivo.

A lanciare l'indiscrezione di mercato il blogger inglese Terry Flewers, che sul suo account Twitter ha parlato di un Chelsea che sarebbe pronto ad investire sul centrocampista bianconero. Potrebbe infatti diventare un nuovo giocatore della squadra inglese nel caso in cui la Juventus non dovesse qualificarsi per la prossima edizione della massima competizione europea. Diversi giornali sportivi nelle ultime settimane hanno sottolineato l'interesse concreto del Chelsea per Chiesa. La società inglese sarebbe pronta ad investire circa 100 milioni di euro per il giocatore.

Il centrocampista Chiesa potrebbe approdare al Chelsea

Secondo il noto blogger inglese esperto di calcio Terry Flewers il Chelsea potrebbe acquistare Federico Chiesa durante il mercato estivo.

Il centrocampista potrebbe approdare nella società inglese se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Attualmente il quarto posto è distante sette punti e i bianconeri hanno evidentemente la possibilità di recuperare punti. Sarà però importante migliorare l'impostazione di gioco cercando anche di realizzare più gol con centrocampisti e punte.

Sono appena 20 gol in 15 partite per la Juventus , evidentemente troppo pochi per una società che deve qualificarsi per la massima competizione europea. Per questo la società potrebbe supportate il tecnico Allegri acquistando a gennaio un centrocampista ed una punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cercare di vendere dei giocatori per agevolare investimenti importanti.

Si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che potrebbero garantire una somma importante dalla vendita dei loro cartellini ma anche un risparmio evidente sul monte ingaggi. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta l'acquisto di un centrocampista e di una punta.

I preferiti sono il giocatore del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria e quello della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe arrivare per una somma vantaggiosa. La punta invece ha un prezzo di mercato importante.