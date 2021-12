Il brasiliano Arthur potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. I tanti problemi fisici hanno limitato il centrocampista che ha perso posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Il tecnico gli preferisce quasi sempre Locatelli, Rabiot e Mckennie, e visto anche il pesante ingaggio che percepisce la società - in caso di interessamenti - potrebbe lasciarlo andare solo un anno e mezzo il suo approdo sotto la Mole dopo lo scambio con Pjanic con il Barcellona

Il 25enne carioca ha giocato solo tre volte in Champions League e quattro in campionato e non è masi stato titolare con il tecnico livornese in questa stagione.

Segnale chiaro di come non sia lui il padrone del centrocampo juventino. La colpa del poco utilizzo è riconducibile a un brutto infortunio accusato a luglio che ha portato anche a un’operazione. Il giocatore è tornato a disposizione solo a ottobre, dopo 77 giorni di stop, un lungo periodo che lo ha costretto ad inseguire anche la forma migliore mentre la Juventus era nel pieno della stagione.

La possibilità di un addio quindi c’è, anche se non sarà facile piazzare Arthur. Secondo le ultime indiscrezioni è probabile che le offerte non pioveranno, anzi i bianconeri vaglierebbero anche la possibilità di un prestito fino a fine stagione, magari per provare a rivalutare il cartellino il cui prezzo è in discesa.

Zakaria e Koné per sostituire Arthur alla Juventus

Ovviamente la cessione di Arthur imporrà un colpo in entrata, due se dovesse partire anche Aaron Ramsey. La lista dei possibili sostituti è lunga, ma due sarebbero i nomi più caldi. Il preferito sarebbe Zakaria del Borussia Monchengladbach, già trattato in estate dal Napoli e dalla Roma.

Il giocatore va in scadenza di contratto nel giugno 2022 e sembra non voler rinnovare l’intesa. Questo fa presagire un futuro lontano dalla Germania, con i club inglesi iscritti alla corsa per il duttile mediano, e la Juve che vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza portando il centrocampista subito a Torino, senza aspettare di far scadere il contratto.

L’alternativa sarebbe un compagno di squadra di Zakaria, il 20enne Manu Koné, che in passato è stato vicino al Milan. Il francese nonostante la giovane età ha già giocato otto gare in Bundesliga e si sta guadagnando i gradi di titolare grazie alle sue ottime prestazioni, Si tratta di un centrocampista centrale dal buon fisico e con ampi margini di crescita. La Juventus con lui farebbe un colpo per il presente e il futuro e ad un prezzo che potrebbe essere ancora contenuto. Secondo il portale specializzato Transfermarkt al momento il suo cartellino vale 7 milioni di euro.