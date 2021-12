La Juventus, in queste ore, è in ritiro a Venezia per prepararsi in vista del match contro i lagunari di oggi sabato 11 dicembre delle ore 18.

Per questa partita mister Massimiliano Allegri farà alcuni cambi di formazione. In particolare in difesa ci sarà il ritorno di Mattia De Sciglio. Mancheranno molti giocatori infortunati. Inoltre, alle tante assenze, si aggiunge quella di Arthur. Il brasiliano non è stato convocato perché ieri 10 dicembre è arrivato tardi all'allenamento. Massimiliano Allegri è molto severo in merito ai ritardi e per questo motivo ha deciso di non portarlo a Venezia.

Dunque fra i bianconeri mancheranno Arthur, Danilo, Chiesa, McKennie, Kulusevski e Ramsey.

La Juventus riparte dal 4-2-3-1

La Juventus, in queste ultime, ha cambiato modulo e Massimiliano Allegri si affiderà ancora al 4-2-3-1. Il tecnico livornese ha trovato una soluzione che gli permette di schierare due esterni e Paulo Dybala alle spalle dell'unica punta. Anche contro il Venezia il canovaccio tattico non cambierà. Alvaro Morata sarà il punto di riferimento centrale, dietro di lui ci saranno Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Il colombiano verrà spostato in avanti visto che Mattia De Sciglio agirà come terzino destro. Il suo ritorno consente a Massimiliano Allegri di sopperire in parte alle assenze di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Quest'ultimo sarà assente fino a inizio 2022, mentre lo svedese dovrebbe tornare per la gara del prossimo weekend contro il Bologna.

A Venezia s centrocampo, invece, Massimiliano Allegri punterà sulla coppia formata da Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre Rodrigo Bentancur dovrebbe godere di un turno di riposo e sarà in panchina.

L'uruguaiano è l'unica alternativa a disposizione di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il centrocampo.

De Ligt torna tra i titolari

La Juventus, contro il Venezia, schiererà molti dei suoi titolarissimi. Il tecnico livornese punterà su chi gli dà maggiori garanzie e anche in difesa si affiderà alle sue certezze. Infatti, davanti a Szczesny si muoveranno De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

Quest'ultimo sarebbe in ballottaggio con Luca Pellegrini. Il giovane numero 17 juventino ha scalato le gerarchie e ha incassato pure gli elogi di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha spiegato che Pellegrini ha molti meriti nella sua crescita perché ha fortemente voluto restare alla Juventus e ciò gli ha permesso di ritagliarsi il ruolo di alternativa ad Alex Sandro.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata.