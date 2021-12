Milan, Inter e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose per la prossima sessione di mercato invernale. Tutte e tre le squadre potrebbero aver bisogno di un attaccante, mentre per quanto riguarda i nerazzurri circolano ipotesi anche sull'arrivo di un laterale sinistro.

Milan e Juve su Icardi

I rossoneri e i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi, che sta giocando molto poco al Paris Saint Germain e che potrebbe ritornare in Serie A per accettare un progetto in cui possa trovare maggiore spazio.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma le due squadre sarebbero orientate a offrire a gennaio un prestito con diritto di riscatto, da effettuare poi al termine della stagione.

A Parigi attualmente Icardi è "chiuso" da Neymar, Messi e Mbappe.

L'Inter vorrebbe Scamacca del Sassuolo

L'Inter vorrebbe potenziare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi con l'arrivo del bomber Gianluca Scamacca del Sassuolo. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e anche la Juventus sarebbe interessata al calciatore, perno centrale nel 4-3-3 di Dionisi.

Marotta e Ausilio avrebbero provato a battere la concorrenza, mettendo sul piatto un'offerta che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato per il termine della stagione, ma il Sassuolo avrebbe rifiutato la proposta. Peraltro il club emiliano a gennaio potrebbe cedere Jeremie Boga, valutato circa 40 milioni di euro.

Inter alla caccia di un terzino sinistro

I nerazzurri sarebbero interessati anche al possibile arrivo di un esterno sinistro bche possa prendere il posto di Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l'accordo per un possibile rinnovo che, secondo le sue richieste, dovrebbe basarsi su un prolungamento triennale da circa cinque milioni di euro.

Tali cifre sarebbero ritenute troppo elevate per il budget degli Zhang che, dunque, già a gennaio potrebbero ripetere un investimento simile a quello che ha portato negli anni precedenti Ashley Young e Victor Moses.

A gennaio potrebbe essere imbastito un affare low cost che avrebbe come protagonista sempre il Paris Saint Germain.

Dalla corte di Pochettino, infatti, potrebbe arrivare il profilo per la sinistra che sarebbe stato individuato in Kurzawa o in Bernat. Entrambi non stanno trovando spazio dopo "l'esplosione" di Nuno Mendes e potrebbero lasciare la Ligue 1 già in questa sessione invernale. La valutazione di ciascuno dei due laterali sarebbe inferiore ai 10 milioni di euro e l'Inter potrebbe proporre un prestito fino al termine della stagione. A creare un po' di scetticismo sarebbero però le condizioni fisiche dei due calciatori, che in varie occasioni sono stati lontani dal campo per vari problemi fisici.