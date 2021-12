La Juventus dopo quattro giornate del girone Champions League aveva già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. Merito delle quattro vittorie, una delle quali prestigiosa all'Allianz Stadium di Torino contro il Chelsea. La sconfitta per 4 a 0 a Stamford Bridge contro gli inglesi ha portato i bianconeri al secondo posto ma nell'ultima giornata il Chelsea ha pareggiato contro lo Zenit. Ne ha approfittato la Juventus che vincendo il suo match contro il Malmoe ha chiuso il girone con il primo posto. Posizione che significa sorteggio per gli ottavi più abbordabile considerando che eviterà squadre come il Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Liverpool oltre all'Inter e al Chelsea, già affrontata nel girone.

Arrivare primi significa anche maggiori ricavi dalla Champions League. La Juventus ha ricavato circa 74 milioni di euro dalla massima competizione europea, 6 milioni di euro in più rispetto alla scorsa stagione.

Una somma che potrebbe essere importante e che potrebbe incrementare con la cessione di diversi giocatori. La società bianconera infatti vorrebbe rinforzare il settore avanzato e potrebbe provare ad acquistare Dusan Vlahovic a gennaio. L'alternativa è la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Vlahovic o Scamacca potrebbero approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus con i 74 milioni di euro arrivati dalla Champions League potrebbe decidere di rinforzarsi con l'acquisto di una punta di qualità.

In questo inizio di stagione i bianconeri hanno avuto diverse problematiche in zona gol. Sono solo 22 gol realizzati in 16 partite, troppo pochi per una squadra che lotta per vincere il campionato. Attualmente la distanza dal quarto posto è di sette punti. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri con l'acquisto di una punta brava in zona gol.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però difficilmente la Fiorentina cederà a gennaio. Il 21enne potrebbe essere un acquisto per il Calciomercato estivo. L'alternativa a Vlahovic sembra essere Gianluca Scamacca, che ha disputato prestazioni importanti nelle ultime partite in particolar modo contro il Milan e il Napoli.

La sua valutazione di mercato è di circa 28 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo a gennaio. Si valuta l'acquisto di un giocatore di esperienza internazionale e che possa migliorare l'impostazione di gioco dei bianconeri. I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto con la rispettive società a fine stagione. Arriverebbero quindi a prezzo vantaggioso di mercato.