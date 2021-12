L'Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi dei calciatori congeniali per il suo progetto tecnico.

Un'indiscrezione di questi ultimi giorni parla del possibile interesse per Paulo Dybala. L'argentino, nonostante le voci di un accordo già trovato con la Juventus, non ha ancora raggiunto la fumata bianca per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. Le sue richieste sarebbero di circa 10 milioni di euro a stagione, ma i dirigenti torinesi starebbero prendendo ancora tempo. Giuseppe Marotta, intanto, sarebbe già alla finestra e potrebbe tentare l'assalto, convincendo il ragazzo che, andando in scadenza di contratto a giugno, potrebbe firmare per un'altra squadra a partire da gennaio (per poi trasferirsi materialmente il 1 luglio).

L'amministratore delegato nerazzurro potrebbe pensare proprio all'ex Palermo per rinforzare l'attacco, che dovrebbe perdere Alexis Sanchez al termine della stagione.

Bremer per la difesa

Il nome per il reparto arretrato sarebbe quello di Gleison Bremer che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe dato già il proprio assenso per la prossima stagione rifiutando altre squadre come Milan e Napoli. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Al Torino potrebbero essere proposte delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche. L'Inter potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Radu, Vanheusden, e Mulattieri. L'attaccante attualmente al Crotone potrebbe essere valorizzato da Juric, che prossimamente potrebbe perdere Andrea Belotti (l'attaccante della nazionale, ora infortunato, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo).

Bremer sarebbe un ottimo innesto, soprattutto se dovesse partire Stefan De Vrij. Su di lui, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ci sarebbero Everton e Tottenham, che potrebbero mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Una cifra che farebbe vacillare la società presieduta degli Zhang perché consentirebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.

Inter: uno scambio per potenziare la fascia sinistra

In uscita, a gennaio, ci sarebbe Stefano Sensi. Il centrocampista non è considerato fra i titolari di Inzaghi, soprattutto per i tanti acciacchi fisici, e potrebbe essere proposto al Siviglia. Il club della Liga potrebbe acconsentire a un possibile scambio che coinvolgerebbe Marcos Acuña.

L'esterno sinistro argentino sarebbe apprezzato dall'Inter perché consentirebbe di potenziare la corsia sinistra, soprattutto se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il contratto che scadrà nel 2022. Sia Acuña che Sensi avrebbero una valutazione di 20 milioni di euro.