Inter e Juventus sarebbero già operative per programmare la prossima campagna che prevede acquisti e cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuseppe Marotta starebbe pensando addirittura di tentare l'assalto a Paulo Dybala. L'argentino, spesso infortunato, non avrebbe ancora raggiunto l'intesa definitiva per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. Ci sarebbe un accordo per un prolungamento sulla base di otto milioni di euro più due di bonus ma le parole recenti di Arrivabene non hanno affatto annunciato una fumata bianca imminente. L'affare per i nerazzurri potrebbe essere molto complesso proprio per le alte pretese del giocatore che, però, avrebbe un ottimo rapporto con il l'amministratore delegato nerazzurro.

L'idea Dybala nascerebbe soprattutto se dovesse essere rescisso il contratto oneroso di Alexis Sanchez e sarebbe la nuova suggestione per gennaio proprio perché la "Joya" non ha ancora rinnovato con la Juve,

"E’ facile, ripeto, parlare di attaccamento alla maglia: è più difficile poi mostrarlo in campo". Ha dichiarato il dirigente proprio riferendosi all'attaccante ex Palermo e al difensore De Ligt. L'olandese, infatti, sarebbe finito nel mirino del Barcellona, che sarebbe disposto a cedere Philippe Coutinho per assicurarsi le prestazioni dell'ex Ajax. Il centrale avrebbe una valutazione di circa settanta milioni di euro e potrebbe garantire una somma corposa alle casse degli Agnelli per rivoluzionare il mercato.

Il possibile addio di De Ligt potrebbe essere organizzato al termine della stagione perché da qualche settimana è ritornato nei titolari di Allegri accanto a Leonardo Bonucci.

L'Inter potrebbe cedere anche Satriano e Sensi

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di sfoltire la rosa e soprattutto cedere i calciatori poco funzionali al progetto tattico di Simone Inzaghi.

In uscita ci sarebbe Stefano Sensi, che ha giocato poche partite per i troppi problemi fisici e che potrebbe essere dirottato in un altro club proprio per garantirgli di giocare con frequenza. Non si escluderebbe un ritorno al Sassuolo, magari nell'operazione che porterebbe Davide Frattesi, al termine della stagione, alla Pinetina.

Aria di addio anche per Vecino, che sarebbe finito nel mirino della Juventus. L'Inter, però, non vorrebbe accettare la trattativa per non rinforzare una diretta rivale e preferirebbe cederlo al Genoa.

Sempre in uscita, in vista della prossima sessione, ci sarebbe anche Martin Satriano, molto stimato dal Genoa ma soprattutto da club di Serie B come Crotone e Monza. Il calciatore, dopo aver giocato in maniera molto soddisfacente le partite estive, ha convinto Inzaghi a tenerlo in rosa.