La Juventus potrebbe essere una delle società più attive a gennaio. Potrebbe essere effettuate diverse cessioni importanti per agevolare i rinforzi necessari per migliorare la rosa bianconera. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed uno che possa finalizzare le azioni da gol. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Dennis Zakaria e Gianluca Scamacca. A questi negli ultimi giorni si sarebbero aggiunti anche il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il francese potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio così da monetizzare da una sua eventuale cessione.

Come è noto Pogba va in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe quindi lasciare a parametro zero lo United a giugno. A parlare del possibile approdo del francese alla Juventus già a gennaio è stato il giornalista sportivo Rudy Galetti. Tramite il suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la società bianconera potrebbe offrire due giocatori allo United per l'acquisto di Paul Pogba. I giocatori che potrebbero approdare alla società inglese sono il terzino Alex Sandro e il centrocampista Adrien Rabiot.

Il terzino Alex Sandro e il centrocampista Rabiot possibili contropartite tecniche per Pogba

La Juventus potrebbe offrire Alex Sandro, apprezzato dal tecnico del Manchester United Ralf Rangnick, e Adrien Rabiot per Paul Pogba'.

Queste le dichiarazioni di Rudy Galetti in merito al possibile scambio di mercato a gennaio che potrebbe riguardare il Manchester United e la Juventus. La società inglese potrebbe offrire Paul Pogba per due giocatori bianconeri: Alex Sandro e Adrien Rabiot. Sia il brasiliano che il francese nel girone d'andata hanno deluso le aspettative della società e dei tifosi bianconeri.

Allegri al brasiliano ha preferito in diversi match di campionato Pellegrini. Il francese invece ha giocato molto senza però mai incidere. Per questo potrebbero partire. Arriverebbe un giocatore particolarmente gradito al tecnico toscano, con il quale ha già lavorato sempre nella società bianconera dal 2014 al 2016. Pogba è stato alla Juventus per quattro stagioni, arrivando a parametro zero nella società bianconera proprio dal Manchester United nel 2012.

Quattro stagioni a Torino in cui ha vinto molto fra campionati, Coppe Italia e Supercoppa italiane.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta durante il mercato di gennaio. Fra i giocatori preferiti per il settore avanzato spicca Gianluca Scamacca, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo. La società emiliana potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, magari con un pagamento dilazionato nelle stagioni.