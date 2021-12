In questi giorni, i giocatori della Juventus stanno sfruttando le vacanze concesse da Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno scelto svariate mete per le loro ferie anche se alcuni di loro hanno deciso di non lasciare l'Italia. Tra coloro che sono rimasti nel bel Paese c'è Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha trascorso il Natale in famiglia e tra qualche giorno sarà alla Continassa per riprendere gli allenamenti. L'appuntamento per tutta la Juventus sarà fissato per il pomeriggio del 30 dicembre. In quella occasione Federico Chiesa tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ma il suo non sarà il solo recupero per il tecnico livornese che ritroverà anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Dunque, per la Juventus, in vista della gara contro il Napoli, di saranno tre recupero importanti.

La Juventus si gode le vacanze

La Juventus sta approfittando di questi giorni di festa per ricaricare un po' le energie. Infatti, i giocatori sono in vacanza e questo servirà per arrivare riposati alla ripresa degli allenamenti. Il 30 dicembre la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare un periodo ricco di impegni. Infatti, il 6 gennaio ci sarà la sfida contro il Napoli, dopodiché la Juventus incontrerà la Roma, l'Inter in Supercoppa Italiana, l'Udinese e il Milan. Anche a febbraio non mancheranno le sfide di prestigio contro Atalanta e Torino e soprattutto nel secondo mese dell'anno ci sarà la ripresa della Champions League.

Dunque, la Juventus dovrà sfruttare i prossimi giorni per potersi preparare al meglio in vista di questo periodo intenso. Ma alla ripresa ci saranno subito belle notizie per Massimiliano Allegri che potrà ritrovare Federico Chiesa, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Mentre Danilo sarà ancora in fase di recupero e il brasiliano rientrerà solo a metà gennaio.

Mentre merita un capitolo a parte Ramsey. Il gallese, negli ultimi due mesi, non è mai stato a disposizione della Juventus e ha giocato solo in nazionale. Dunque, la sensazione è che la società farà di tutto per cederlo.

Intanto i giocatori si allenano anche in vacanza

In questi giorni, però, i giocatori della Juventus non sono completamente a riposo.

Infatti, i calciatori devono seguire una tabella di marcia da seguire per mantenere la forma. I giocatori hanno un programma personalizzato per rimanere sempre al top. Molti di loro pubblicano anche alcune immagini che lo ritraggono al lavoro durante le vacanze. Tra questi c'è Dejan Kulusevski che, nelle sue Instagram Stories, ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono mentre si allena sulla spiaggia di Dubai. Dunque, la Juventus si gode le vacanze senza però dimenticare le buone abitudini e poi dal 30 dicembre si tornerà a fare sul serio alla Continassa