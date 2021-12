Vigilia di campionato per il Crotone di Pasquale Marino che sarà impegnato nella giornata di venerdì 10 dicembre alle ore 18:00 allo "Zini" di Cremona. La formazione rossoblù, reduce da quattro sconfitte consecutive, non potrà fare calcoli nel turno della 17esima giornata. Obiettivo tre punti per gli squali che devono rilanciare una classifica deficitaria ed evitare il sorpasso di Pordenone e Vicenza, entrambe in ultima posizione ma distanti solamente un punto. Una gara importante e difficile quella che ha presentato in conferenza stampa l'allenatore rossoblù.

Crotone, Marino si gioca il tutto per tutto

Con un solo punto ottenuto in sei giornate la panchina di Pasquale Marino al Crotone potrebbe iniziare seriamente a traballare in caso di sconfitta anche sul campo della Cremonese. La sua squadra, in crisi di risultai, non può attendere ulteriormente il ritorno alla vittoria. Solamente un successo in questo torneo, quello per 2-1 contro il Pisa, poi solamente pareggi e sconfitte. Una discesa in graduatoria lenta e inesorabile che in avvio di torneo è costata la panchina a Francesco Modesto e che ora potrebbe portare anche l'esperto allenatore siciliano ad essere messo in discussione. Il mercato di riparazione è ancora lontano e nel mese di dicembre serviranno quanti più punti possibile per rendere meno difficile la seconda parte del torneo.

Fiducia di Marino nel suo Crotone

Ad analizzare il momento della sua squadra e soffermarsi sull'impegno contro la Cremonese è stato nella mattinata di giovedì 9 dicembre lo stesso Pasquale Marino in conferenza stampa. "La Cremonese non ha fatto qualche risultato ma è tornata a vincere fuori casa - ha commentato - sono una squadra organizzata, riescono a mostrare bel calcio, bisogna portarli a perdere lucidità in fase di palleggio.

La strada è giusta? Credo sia quella seguita nelle ultime due uscite, abbiamo avuto sicuramente tante occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare. Ora dobbiamo essere più cinici e lucidi sotto porta perché abbiamo sfiorato il goal per centimetri".

Prime voci di mercato

Al di là del calcio giocato in queste ultime giornate ad emergere sono state le prime voci legate alle trattative di gennaio.

Particolari riferimenti sono emersi in merito alle uscite con il Milan che sarebbe intenzionato a riscattare in anticipo il cartellino di Junior Messias, arrivato proprio a Milano in estate con la formula del prestito oneroso. In entrata, invece, dovrebbero arrivare almeno tre innesti di categoria e di esperienza, questa almeno la volontà della società emersa attraverso le parole rilasciate dal presidente Gianni Vrenna nei giorni scorsi durante un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.