L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. Molto dipenderà dalle uscite visto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in questo momento è coperto ma ci sono alcuni giocatori che vorrebbero giocare con maggiore frequenza, su tutti Matìas Vecino e Alexis Sanchez. Con la loro uscita, dunque, sarà inevitabile intervenire soprattutto in mezzo al campo, visto che Sensi non dà garanzie dal punto di vista fisico, e proprio per questo gli occhi sarebbero finiti nuovamente su Georginio Wijnaldum, già cercato la scorsa estate.

Anche il Bologna si sarebbe mosso sul mercato e avrebbe bussato alle porte della Fiorentina per Christian Kouamé.

Inter su Wijnaldum

La scorsa estate l'Inter avrebbe potuto ingaggiare Georginio Wijnaldum, che era in scadenza di contratto con il Liverpool. Proprio il centrocampista olandese ha parlato dell'interesse dei nerazzurri ma l'affare non è andato in porto a causa dei problemi economici che hanno colpito il club meneghino e il giocatore, dunque, ha deciso di accasarsi al Paris Saint Germain, che ha bruciato anche la concorrenza del Barcellona. A Parigi, però, il classe 1990 non sembra essersi ambientato, visto che si aspettava di giocare con maggiore frequenza da titolare, pur avendo totalizzato complessivamente 14 presenze in Ligue 1 e cinque in Champions League, con tre reti all'attivo.

Anche il tecnico, Mauricio Pochettino, non sarebbe pienamente convinto, avendo grande abbondanza in quel reparto, e sarebbe pronto ad avallare una sua cessione. I rapporti tra Inter e Psg sono ottimi e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Secondo Sky Sport a gennaio il calciatore sarebbe pronto a chiedere la cessione visto che vorrebbe un minutaggio maggiore per prepararsi al Mondiale in Qatar del 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma servirà uno sforzo o dal giocatore o dai francesi sul fronte ingaggio, che si aggira sui 10 milioni di euro a stagione, troppi per i nerazzurri, che potrebbero andare non oltre i 6 milioni di ingaggio.

Bologna su Kouamé

Il Bologna è in cerca di un rinforzo in attacco per gennaio per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic e dare l'assalto ad un piazzamento europeo.

I rossoblu, in questo senso, avrebbero messo in cima alla lista degli obiettivi il nome di Christian Kouamé, attaccante di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito all'Anderlecht. I viola potrebbero richiamarlo per cederlo a titolo definitivo ai rossoblu, con il club di Rocco Commisso che per il suo cartellino chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per questo motivo le due società potrebbero intavolare uno scambio che veda coinvolto Riccardo Orsolini, il quale piacerebbe molto ai viola, che lo avrebbero voluto già la scorsa estate e che ora è in uscita.