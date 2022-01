Potrebbe entrare ben presto nel vivo il mercato invernale del Crotone. Le ultime ore si sono dimostrate ricche di indiscrezioni per i calabresi sul fronte delle trattative, tra possibili acquisti e probabili cessioni. Tra le operazioni in dirittura d'arrivo ci sarebbe quella con il Catania per l'acquisto dell'esterno Luca Calapai. In rossoblù potrebbe approdare anche il centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli.

Un Crotone da ricostruire

A causa delle difficoltà riscontrate nella prima parte di stagione, il Crotone dovrà variare molto della sua rosa in queste settimane.

Il mercato di riparazione dovrebbe portare alcuni volti nuovi e tra questi potrebbe esserci il terzino Luca Calapai, calciatore del Catania. In scadenza di contratto, l'esterno potrebbe cogliere l'occasione di giocare la seconda parte dell'annata sportiva in rossoblù dopo una militanza di quattro stagioni con il club etneo. Dopo aver maturato tanta esperienza in terza serie, Luca Calapai potrebbe quindi effettuare un salto di categoria sposando la causa del Crotone. Tale profilo potrebbe fare al caso dei rossoblù, che al momento starebbero ricercando dei terzini per permettere un eventuale cambio di modulo al tecnico Francesco Modesto.

Crotone, Awua pronto al trasferimento

A Crotone, salvo ripensamenti, dovrebbe arrivare anche il centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli.

Un calciatore già noto al tecnico Francesco Modesto che lo ha allenato la scorsa stagione proprio tra le fila del club piemontese. Già in estate le due società avevano allacciato dei rapporti senza però riuscire a trovare un accordo per il centrocampista. Ora, a distanza di pochi mesi, la trattativa potrebbe andare in porto con la formula del prestito.

Theophilus Awua andrebbe così a sostituire in rosa Godfred Donsah, calciatore che nei giorni scorsi ha rescisso il suo contratto con il Crotone, per poi ufficializzare il suo trasferimento in Turchia alla formazione dello Yeni Malatyaspor.

Kargbo assente per la Coppa d'Africa

In ottica campionato intanto si effettua la conta in casa rossoblù.

Il numero dei calciatori a disposizione del Crotone per la trasferta di Parma, per varie ragioni, potrebbe essere esiguo.

Dopo le cessioni di Godfred Donsah e Salvatore Molina, il Crotone non potrà contare per la gara di Parma nemmeno sulla presenza di Augustus Kargbo, convocato dalla Sierra Leone per la Coppa d'Africa 2022. Assente al Tardini sarà anche il difensore Ionut Nedelcearu, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ultima gara contro il Pordenone.

Da valutare, infine, saranno anche gli eventuali recuperi dell'ultimo minuto dopo le positività di diversi calciatori al Covid-19 riscontrate nei giorni scorsi.