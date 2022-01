Prosegue in questi giorni il mercato invernale del Crotone che ha operato per il momento solamente in uscita. A cambiare maglia sono stati negli ultimi giorni il centrocampista Godfred Donsah, passato allo Yeni Malatyaspor e il centrocampista Salvatore Molina, ceduto al Monza.

In entrata gli squali potrebbero puntellare la squadra con un profilo giovane come Ben Lhassine Kone, calciatore del Torino ma in prestito al Cosenza. Sarebbe inoltre possibile uno scambio di cartellini tra il Crotone e il Brescia, con protagonista Ahmad Benali.

Crotone, piacerebbe Kone

Per dare maggiore profondità alla rosa Francesco Modesto il Crotone starebbe cercando di chiudere le prime operazioni in entrata. Un nome emerso di recente sarebbe quello di Ben Lhassine Kone, centrocampista classe 2000, calciatore di proprietà del Torino ma in prestito al Cosenza. Su di lui oltre all'interessamento del Crotone ci sarebbe anche quello dell'Alessandria. La necessità da parte del Torino sarebbe quella di concedere maggiore spazio al giovane rispetto a quello che ha avuto con il Cosenza, pertanto molto passerà dalle rassicurazioni che i club interessati riusciranno a fornire al ragazzo e allo staff del granata.

Crotone, Benali pedina di scambio

Un'altra cessione che potrebbe essere effettuata a breve potrebbe essere quella di Ahmad Benali.

Il centrocampista libico, attualmente fuori rosa in rossoblù, sarebbe diventato un oggetto del desiderio del Brescia. Per ottenere il cartellino del calciatore rossoblù le Rondinelle avrebbero proposto uno scambio, inserendo sul piatto due calciatori: il difensore Jhon Chancellor e il fantasista Nikolas Spalek. Un'operazione che potrebbe andare a buon fine già nelle prossime ore con il consenso di tutte le parti interessate.

Sul difensore venezuelano continuerebbero comunque il pressing anche altre due squadre di cadetteria come Alessandria e Frosinone.

Una squadra rimaneggiata

In vista del possibile ritorno in campo per la trasferta di Parma il Crotone dovrà fare i conti anche con il Covid-19: attualmente nel gruppo squadra risultano esserci 12 elementi positivi.

Inoltre è assente Augustus Kargbo, che farà ritorno in questi giorni in Calabria dopo aver risposto alla convocazione della nazionale della Sierra Leone. Le cessioni di Godfred Donsah e Salvatore Molina, hanno inoltre ridotto ulteriormente il numero degli elementi presenti nella rosa. Un motivo in più per la dirigenza calabrese per concludere in breve tempo alcune operazioni in entrata.