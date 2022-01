L'Inter avrebbe già individuato i profili che potrebbero rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti milanesi avrebbero intensificato i contatti con il Sassuolo per bloccare Davide Frattesi. Il centrocampista piacerebbe molto al tecnico Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo sia al posto di Barella sia al posto di Calhanoglu. Le trattativa potrebbe andare in porto durante la sessione di mercato estiva: il calciatore sarebbe valutato circa 25 milioni di euro. Probabilmente potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese degli emiliani.

Ad esempio Stefano Sensi, che potrebbe ritornare in Emilia in quanto non ritenuto centrale nel progetto del tecnico ex Lazio. Il Sassuolo, poi, avrebbe espresso il suo gradimento anche per i giovanissimi Satriano e Pirola.

I due club, inoltre, starebbero discutendo anche di Gianluca Scamacca, obiettivo principale per il reparto offensivo della squadra milanese. Le caratteristiche del giovane bomber sarebbero perfette per sostituire Edin Dzeko e ritenute molto congeniali ai meccanismi tattici previsti dal 3-5-2. La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato, sempre in estate, soprattutto se dovessero lasciare la Pinetina sia Alexis Sanchez che Arturo Vidal.

Con gli addii dei cileni, si potrebbe mettere da parte un corposo bottino, considerati gli stipendiche i due calciatori attualmente percepiscono. In uscita, inoltre, ci sarebbe anche Matias Vecino, che il contratto in scadenza nel 2022 e piacerebbe molto al Genoa.

Inter: piacerebbe anche Kessie

Per il centrocampo, però, l'Inter non avrebbe mollato la pista che porta a Franck Kessie e potrebbe tentare un'operazione simile a quella che ha portato Hakan Calhanoglu in nerazzurro.

L'ivoriano ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non avrebbe ancora trovato l'accordo per rinnovare con il Milan. I dirigenti rossoneri non vorrebbero soddisfare le pretese economiche del centrocampista, che per prolungare il suo rapporto vorrebbe circa otto milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero squadre come Juventus e Paris Saint Germain. I transalpini non avrebbero problemi a offrirgli un ricco stipendio, ma vorrebbero prima valutare se si dovessero creare le condizioni per ingaggiare Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United.