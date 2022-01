Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: è questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero, anche in previsione della sessione estiva di trasferimenti.

Idea Botman

Per il prossimo mercato estivo, la dirigenza milanista sta valutando un grande colpo per la difesa, che possa risultare una valida alternativa alla coppia Kjaer-Tomori: l'obiettivo numero per il pacchetto arretrato resta Sven Botman, centrale del Lille, che il Diavolo ha cercato di ingaggiare già in questa finestra di Calciomercato senza però riuscire a portare a termine l'operazione, causa le richieste elevate del club francese.

In estate però la situazione potrebbe cambiare: i rossoneri potrebbe offrire una cifra attorno ai 27 milioni di euro, che si avvicinerebbe in maniera sensibile ai 30-35 milioni di euro richiesti dal Lille; inoltre, le due società hanno ottimi rapporti, come sottolineano i precedenti affari che hanno coinvolti Rafael Leao e Mike Maignan, approdati proprio dal club transalpino al Milan.

I rossoneri stanno lavorando anche sul fronte rinnovi: sembrerebbe ormai fatto quello di Theo Hernandez (il francese guadagnerebbe 4 milioni a stagione), mentre più complicato è quello di Alessio Romagnoli. Infine, la situazione Kessie, con il centrocampista ivoriano in cima alla lista dei top club europei, tra cui il Barcellona del neo tecnico Xavi.

Milan, le possibili cessioni: da Maldini e Castillejo

Non solo acquisti. In questa finestra invernale di calciomercato, i rossoneri stanno lavorando per snellire l'organico a disposizione del tecnico Pioli.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano, c'è anche Daniel Maldini, che nonostante le buone prestazioni e la rete siglate in campionato contro lo Spezia, non è riuscito ad avere continuità; per questo il club rossonero potrebbe cedere in prestito il talentuoso giocatore alla Spal, per farlo maturare in un campionato importante come la Serie B, e dargli quel minutaggio che serve per crescere sotto tutti i punti di vista.

Nelle prossime ore, si capirà la fattibilità dell'affare, che il Milan potrebbe effettuare in prestito secco.

Più vicino all'addio pare essere Samu Castillejo, corteggiato dalla Sampdoria ma anche da diversi club spagnoli: oltre al Gefate, è il Valencia la squadra che sarebbe più vicina ad accaparrarsi le prestazioni dell'esterno rossonero, a caccia di nuove esperienze a causa del poco spazio in questa stagione.