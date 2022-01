Inter e Juventus potrebbero sfidarsi nuovamente sul mercato per assicurarsi le prestazioni di Franck Kessie. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i dirigenti milanesi avrebbero effettuato dei sondaggi per tentare il colpo in stile Calhanoglu. L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza e non dovrebbe rinnovare con i rossoneri perché la richiesta economica di circa otto milioni di euro sarebbe ritenuta eccessiva per i parametri della società di Elliott.

I bianconeri sarebbero interessati se Rodrigo Bentancur dovesse trasferirsi in Premier League all'Aston Villa.

L'ivoriano sarebbe l'indiziato principale per Allegri che, nelle ultime ore, avrebbe potuto accogliere anche Nahitan Nandez del Cagliari. Kessie sarebbe seguito anche da Tottenham e Paris Saint Germain e la possibilità di prelevarlo a zero sarebbe un'ottima possibilità per i club che potrebbero risolvere la questione dello stipendio aggiungendo una parte fissa accompagnata da bonus in base al rendimento.

Il Milan vorrebbe rinforzare il centrocampo con il talento portoghese

Paolo Maldini si starebbe già muovendo per garantire un sostituto a Stefano Pioli. Con tutta probabilità dovrebbe essere Renato Sanches. Il Lille per il portoghese che ha il contratto in scadenza nel 2023, cercherebbe circa venticinque milioni di euro.

Cifra che i rossoneri potrebbero decidere di sborsare se dovessero accumulare dei risparmi ricavati dalla cessione di Samu Castillejo.

L'Inter potrebbe ingaggiare Scamacca e Dybala a giugno

Paulo Dybala potrebbe essere l'ennesimo colpo a zero dell'Inter. Il calciatore ha il contratto in scadenza con la Juventus che, dopo ave ingaggiato Dusan Vlahovic, non dovrebbe assecondare le richieste dell'argentino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex Palermo potrebbe far coppia con Gianluca Scamacca, ora al Sassuolo, fortemente richiesto da Simone Inzaghi per l'attacco della prossima stagione.

"A me risulta che Paulo Dybala sia diretto verso Milano a zero per formare una coppia di attacco con Scamacca all’Inter. A quel punto, quindi, l’Inter cederebbe Lautaro Martinez perché non possono tenerli tutti.

Ai nostri esperti risulta che ci sia stato un durissimo scontro tra gli agenti di Dybala e la Juventus", ha dichiarato Ilario Di Giovambattista. L'attaccante ex Genoa, che sarebbe seguito anche dal Borussia Dortmund, dovrebbe trasferirsi a Milano per circa trenta milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Andrea Pinamonti come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche del Sassuolo. Con gli emiliani si starebbe trattando anche Frattesi.