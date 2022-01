L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare il centrocampo in vista del possibile addio di Stefano Sensi, che potrebbe trasferirsi alla Sampdoria. I dirigenti nerazzurri, oltre a sondare la pista Thorsby, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, starebbero pensando a un possibile scambio con la Lazio tra Matias Vecino e Danilo Cataldi. L'uruguaiano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri che lo ha già allenato durante l'avventura all'Empoli. Sulla possibile operazione ci sarebbe anche il gradimento del giocatore sudamericano che, però, dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza coi nerazzurri nel 2022 affinché si possa concretizzare l'operazione, in quanto invece il centrocampista della Lazio ha il suo accordo in scadenza nel 2023.

Questa trattativa potrebbe andare in scena nei prossimi giorni se le parti troveranno l'intesa. Vecino, però, sarebbe corteggiato anche dal Napoli di Luciano Spalletti, che lo ha fortemente voluto proprio quando era seduto sulla panchina nerazzurra.

L'Inter sarebbe su Koopmeiners

La dirigenza degli Zhang sarebbe però interessata a Teun Koopmeiners, ritenuto un profilo ideale per far tirare il fiato a Marcelo Brozovic. L'attuale giocatore dell'Atalanta, che è stato prelevato dall'Olanda un anno fa per circa 15 milioni di euro, ha visto lievitare il prezzo del cartellino che, adesso, sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Se ci dovessero essere dei passi in avanti, il calciatore della squadra di Gasperini potrebbe approdare alla Pinetina soltanto durante la prossima estate, perché i bergamaschi non avrebbero alcuna intenzione di privarsi di un calciatore importante nel progetto a stagione in corso.

Piacerebbe anche Faivre

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero anche sulle tracce di Romain Faivre. Il calciatore francese classe '98 del Brest, che piacerebbe da tempo molto anche al Milan, potrebbe essere congeniale ai dettami di Simone Inzaghi, il quale avrebbe bisogno di un profilo con quelle caratteristiche tecniche per il suo 3-5-2.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La trattativa potrebbe essere sbloccata grazie alla cessione di Martin Satriano, in prestito, proprio al Brest. I rapporti tra i due club sarebbero ottimi e la valutazione del cartellino del francese classe 1998 sarebbe di circa 15 milioni di euro. Potrebbe essere valutata la possibilità di un prestito con diritto di riscatto fissato al termine della stagione.