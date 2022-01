L'Inter sarebbe al al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e vorrebbe apportare delle modifiche in attacco ma anche a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore, si starebbero intensificando i contatto con Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus. I dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a superare l'offerta mettendo sul piatto circa 7,5 milioni di euro netti più relativi bonus per cinque anni. Un contratto dunque quinquennale per regalare un fantasista all'ex allenatore della Lazio.

Potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez che, soprattutto per lo stipendio troppo oneroso, lascerebbe la Pinetina al termine della stagione. Anche Arturo Vidal non dovrebbe essere confermato e, da questi addii, la squadra presieduta dagli Zhang ricaverebbe un corposo bottino.

La squadra milanese potrebbe anticipare il colpo targato Filip Kostic. L'accordo potrebbe avvenire già nelle prossime settimane sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Prenderebbe il posto di Ivan Perisic che non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il croato chiederebbe circa cinque milioni di euro, la stessa formula che potrebbe servire per il prestito oneroso del terzino serbo.

Il Francoforte valuterebbe Kostic, che avrebbe già accettato di trasferirsi in Italia quando sarebbe stato vicino alla Lazio, circa quindici milioni di euro.

Derby di Milano per Barak ed il centravanti del Torino

Marotta e Piero Ausilio valuterebbero un altro colpo a zero. Si tratterebbe di Andrea Belotti, seguitissimo anche dai rossoneri, che ha il contratto in scadenza e che non dovrebbe affatto rinnovare il suo rapporto con il Torino.

L'attaccante avrebbe già rifiutato offerte provenienti dall'Asia e dal Toronto perché vorrebbe restare in Italia per non perdere contatto con il calcio europeo. I nerazzurri lo seguirebbero da tempo ed avrebbe ottime caratteristiche per inserirsi nei meccanismi tattici di Inzaghi, nel ruolo ora ricoperto da Edin Dzeko. Il bosniaco ha bisogno di rifiatare in alcune partite perchè, anche contro l'Atalanta, è apparso poco lucido in zona gol.

Il derby milanese si potrebbe inscenare anche per Antonin Barak, reduce dalla tripletta rifilata al Sassuolo. Sarebbe un'ottima mezzala per i nerazzurri ma anche un fantasista congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il Verona chiederebbe almeno venti milioni di euro ma le due società potrebbero decidere di propendere per un prestito con diritto di riscatto o abbassare le pretese economiche con l'inserimento di una contropartita tecnica.