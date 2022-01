Domenica 23 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Milan-Juventus, gara valida per il 23° turno di Serie A 21/22. Il Diavolo, nella giornata precedente, ha subito una cocente sconfitta casalinga per 2-1 conto lo Spezia di Thiago Motta: al vantaggio iniziale di Leao per i rossoneri hanno replicato e ribaltato il risultato a loro vantaggio prima Agudelo e poi Gyasi per gli spezzini. La Vecchia Signora, invece, ha ottenuto una vittoria per 2-0 allo Juventus Stadium contro l'Udinese di Cioffi, grazie ai gol di Dybala nella prima frazione e di McKennie nella ripresa.

Statistiche: Rebic è andato a segno per i rossoneri durante gli ultimi due incontri tra Milan e Juventus disputati nel massimo campionato italiano.

Milan, Romagnoli e Kalulu a centro difesa

Mister Pioli e il suo Milan potranno affrontare questo big match potendo contare sui rientri di Romagnoli come centrale difensivo e Tonali in mediana. Per provare a tornare alla vittoria, il tecnico rossonero potrebbe puntare ancora una volta sul 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Il quartetto difensivo avrà buone possibilità di essere formato, almeno inizialmente, da Florenzi come terzino destro e Theo Hernandez che agirà sul fronte sinistro, con la coppia Kalulu-Romagnoli a far da scudo centrale. La linea mediana avrà come probabili titolari Tonali e Bakayoko, mentre sulla trequarti campo del Milan dovrebbe giocare dal primo minuto Diaz in mezzo con Leao a sinistra e Saelemaekers a destra.

Il vertice offensivo della squadra milanese, infine, dovrebbe essere Zlatan Ibrahimovic.

Salteranno l'incontro per infortunio Kjaer e Tomori, mentre Kessié, Bennacer e Ballo-Touré saranno impegnati con la Coppa d'Africa.

Juventus, Bentancur e Locatelli in mediana

Massimiliano Allegri e la sua Juventus in questa delicata trasferta col Diavolo dovranno fare a meno degli infortunati Chiesa e Bonucci, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Bernardeschi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per centrare il nono risultato utile consecutivo in campionato, l'allenatore ex Cagliari potrebbe scegliere lo speculare 4-2-3-1, con Szczesny in porta. Il pacchetto arretrato bianconero dovrebbe essere composto da Lucs Pellegrini e Cuadrado ai lati, con de Ligt e Rugani nel ruolo di difensori centrali. Locatelli e Bentancur, invece, dovrebbero posizionarsi sulla linea mediana, mentre i trequartisti della Vecchia Signora potrebbero essere Dybala, McKennie e Kulusevski.

L'unica punta della compagine piemontese, in ultimo, dovrebbe essere Alvaro Morata.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Juventus:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Bakayoko, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, L. Pellegrini, de Ligt, Rugani, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie, Dybala, Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri.