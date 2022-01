In queste ore la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi per arrivare a Dusan Vlahovic. I bianconeri, stando a quanto afferma Sky Sport, avrebbero trovato un accordo con la Fiorentina per il bomber serbo. L'operazione per portare Vlahovic a Torino dovrebbe essere sulla base di 75 milioni di euro. Dunque, Massimiliano Allegri a breve potrebbe avere un nuovo attaccante da inserire in rosa. I bianconeri, in questa prima parte di stagione, hanno avuto un po' di difficoltà in attacco e per questo motivo avrebbero deciso di anticipare l'arrivo di un grande bomber.

Adesso non resta che attendere di capire se e quando Dusan Vlahovic potrà essere a Torino per effettuare le visite mediche.

Si pensa a un altro colpo

In queste ore, il calciomercato della Juventus ha subito un'importante accelerata. I bianconeri avrebbero di fatto raggiunto un accordo con la Fiorentina per arrivare a Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo presto potrebbe sbarcare a Torino per giocare al fianco di Paulo Dybala.

Ma la Juventus starebbe pensando di mettere a segno un altro colpo in entrata. In queste ore, Federico Cherubini starebbe pensando di arrivare a Naithan Nandez. Infatti, l'Arsenal sarebbe in pressing su Arthur e non è del tutto da escludere una sua partenza. Per ora, la trattativa sembrerebbe bloccata poiché la Juventus cederebbe il brasiliano solo con un prestito oneroso e di almeno un anno e mezzo.

Qualora, l'Arsenal dovesse accettare queste condizioni i bianconeri potrebbero far partire Arthur, ma a quel punto servirebbe un nuovo centrocampista e il nome giusto potrebbe essere Nandez del Cagliari. Il nome dell'uruguaiano è uscito un po' a sorpresa per la Juventus, ma potrebbe essere la giusta soluzione per rimpolpare la mediana.

Inoltre, resta sempre aperto il "caso Ramsey", il gallese è in uscita ma starebbe rifiutando tutte le offerte. In ogni caso la Juventus non dovrebbe contare su di lui e probabilmente Massimiliano Allegri lo terrà fuori dalla lista Champions.

In uscita potrebbe esserci anche Rodrigo Bentancur che piacerebbe all'Aston Villa. Ma l'uruguaiano partirà solo in caso di offerte congrue.

Juventus a riposo

La Juventus, in queste ore, è concentrata solo sul mercato anche perché il campionato è in pausa poiché i sudamericani sono impegnati nelle qualificazioni mondiali.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere un po' di riposo agli altri giocatori. La Juventus riprenderà la preparazione nella giornata di giovedì 27 gennaio e non è del tutto escluso che per quel giorno alla Continassa arrivi anche Dusan Vlahovic.