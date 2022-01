Rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da esser maggiormente competitivi in Italia ma anche in Europa. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro.

Obiettivo Gosens per l'Inter

Il tassello fondamentale in casa nerazzurra riguarda l'esterno sinistro: la dirigenza interista è alla ricerca di un profilo che possa alternarsi con Ivan Perisic, visto che Federico Dimarco, viene impiegato come terzo difesa. Il nome in cima alla lista è quello di Robin Gosens, terzino tedesco dell'Atalanta che negli ultimi anni è stato tra i protagonisti delle grandi stagioni svolte dalla Dea.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri starebbero cercando di trovare un accordo già nel mese di gennaio, così da puntellare l'organico: la trattativa si potrebbe perfezionare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 30-35 milioni, cifra che il club bergamasco ha richiesto al Newcaslte, società inglese molto interessata all'esterno tedesco prima dell'arrivo dirompente dell'Inter, che vuole chiudere nel minor tempo possibile l'operazione per regalare ad Inzaghi un rinforzo fondamentale.

Invece, per quanto concerne giugno, l'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione di Federico Bernardeschi, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus, e che potrebbe risultare una valida alternativa a parametro zero, vista la sua grande duttilità tattica.

Inter: Caicedo per l'attacco, Sensi può partire

Il mercato invernale dell'Inter non finisce qui. Infatti, oltre all'esterno di sinistra con Gosens che sarebbe in pole, la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche per sopperire all'infortunio del Tucu Correa.

Per questo ,la società interista sta lavorando per l'acquisto di Felipe Caicedo, attaccante in forza al Genoa, allenato da Simone Inzaghi durante l'esperienza sulla panchina della Lazio e molto apprezzato dal tecnico nerazzurro.

L'ex attaccante biancoceleste potrebbe svincolarsi dal Genoa per poi approdare a Milano, così da completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi ed essere una valida alternativa a Dzeko, Lautaro e Sanchez, aspettando il rientro di Correa senza affrettare i tempi di recupero per la seconda punta argentina.

In caso di addio del Panterone dell'Ecuador, potrebbe partire Stefano Sensi, che resta l'obiettivo numero uno della Sampdoria con Giampaolo che lo reputa una pedina fondamentale per il suo ormai celebre 4-3-1-2.

Grandi movimenti di mercato in casa Inter, con i nerazzurri pronti a rimanere tra i grandi protagonisti anche in questa seconda parte di stagione.