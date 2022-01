La Juventus è attesa da giorni decisivi per il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni importanti utili non solo ad alleggerire il monte ingaggi ma anche per rinforzare una rosa che ha bisogno di uno o due centrocampisti e di una punta. Uno dei principali indiziati a lasciare la Juventus a gennaio è Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra: ci sarebbero diverse società interessate al giocatore. In caso di partenza la Juventus avrebbe individuato in Nicolò Rovella il giocatore ideale per sostituirlo.

Il centrocampista è attualmente infortunato ma la società bianconera avrebbe deciso di anticipare il suo arrivo a Torino già a gennaio. Come è noto il giocatore venne acquistato a gennaio 2021 e lasciato in prestito al Genoa. Rovella dovrebbe rimanere in prestito fino a giugno 2022 in base all'intesa raggiunta fra le parti ma la Juventus potrebbe chiedere ai liguri di averlo già a gennaio. In questo modo il giocatore avrebbe modo di adattarsi alla società bianconera ma sarebbe un innesto importante anche nell'immediato perché porterebbe qualità al centrocampo.

Ramsey verso l'Inghilterra, Rovella potrebbe arrivare a Torino a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina alla cessione di Aaron Ramsey.

Il gallese potrebbe trasferirsi in prestito in Inghilterra, con la società bianconera che aleggerebbe in maniera importante il monte ingaggi. Al suo posto potrebbe arrivare Nicolò Rovella, in anticipo rispetto a giugno come da intesa raggiunta con il Genoa a gennaio 2021. Il cartellino del centrocampista italiano è già di proprietà della Juventus e il suo arrivo a Torino sarebbe previsto a giugno.

L'esigenza della società bianconera di un giocatore di qualità a centrocampo potrebbe agevolare il suo trasferimento già a gennaio, con la Juventus che però deve trovare un'intesa economica con la società ligure. Rovella potrebbe non essere l'unico inserimento a centrocampo della società bianconera a gennaio. Se dovesse partire Arthur Melo potrebbe arrivare anche Denis Zakaria.

Il giocatore svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e arriverebbe a prezzo agevolato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta, come già anticipato ad inizio articolo. Si parla molto del possibile arrivo di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo ma secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe decidere di effettuare un acquisto importante nel settore avanzato già a gennaio. La Juventus potrebbe offrire alla Fiorentina il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski più una somma di 35 milioni di euro per l'acquisto di Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro.