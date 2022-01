La Juventus è attesa da giorni importanti di mercato. Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo ma tutto dipenderà dalle cessioni. Potrebbero partire Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile trasferimento di Alvaro Morata al Barcellona. Le ultime notizie di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli confermano come la società catalana difficilmente riuscirà ad arrivare a Morata in questo fine gennaio. Fra l'altro la permanenza dello spagnolo sarebbe gradita anche da Massimiliano Allegri. A tal riguardo ha parlato anche Matteo Caronni, il giornalista sportivo ha sottolineato che il tecnico toscano nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic vorrebbe la riconferma di Morata.

Secondo il giornalista Allegri preferirebbe la partenza del centrocampista Dejan Kulusevski e della punta Moise Kean. Per lo svedese si parla di un possibile trasferimento al Tottenham in prestito di 1 milioni di euro più riscatto a circa 30 milioni di euro. Riguardo alla punta italiana, essendo in prestito di due anni con obbligo di riscatto dall'Everton a giugno 2023, rimarrà alla Juventus.

Il giornalista Caronni ha parlato di Morata

'Allegri lo vorrebbe tenere, ve lo posso dare per certo e la Juve dipende molto dalle scelte di Allegri, se fosse per lui, Kulusevski se ne andrebbe abbastanza in fretta e tra Kean e Morata darebbe via Kean'. Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in riferimento al mercato della Juventus.

Secondo il giornalista sportivo Allegri vorrebbe la permanenza di Morata e preferirebbe la partenza di Kulusevski e Kean. Attualmente c'è la possibilità concreta che lo svedese lasci la Juventus a gennaio. Caronni ha aggiunto che il titolare insieme a Vlahovic come punta è Paulo Dybala ma Alvaro Morata potrebbe essere molto importante nella seconda parte della stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

D'altronde la Juventus sarà impegnata non solo per arrivare nei primi quattro posti del campionato italiano ma anche nell'andare più avanti possibile in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe vendere Ramsey e Bentancur, come già sottolineato ad inizio articolo. A questi potrebbe aggiungersi Kaio Jorge, per il quale si parla di un prestito al Cagliari, alla Salernitana o alla Lazio.

Da valutare anche il futuro professionale di Arthur Melo anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano dovrebbe rimanere. Per quanto riguarda gli acquisti potrebbe essere Nahitan Nandez il rinforzo per il centrocampo in questi ultimi giorni di mercato. Il Cagliari potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.