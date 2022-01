Ultime ore particolarmente calde per il mercato di riparazione di gennaio del Crotone. Gli squali avrebbero ormai chiuso quattro acquisti portando a conclusione la campagna acquisti. Attese nelle prossime ore le ufficialità. Potrebbero arrivare gli attaccanti Gianmarco Cangiano e Bobby Adekanye da Bologna e Lazio e il difensore Wladimir Golemic dal Pas Lamia. Ufficiale è invece l'arrivo della punta Manuel Marras dal Bari. In entrata gli squali potrebbero effettuare altri due acquisti nelle prossime ore.

Crotone, Ursino conferma le operazioni

A confermare la conclusione delle trattative imbastite nelle ultime ore è stato lo stesso dirigente del Crotone, Beppe Ursino ai microfoni del portale GianlucaDiMarzio.Com.

"È fatta per Rojas Bologna e, contestualmente, Cangiano al Crotone. Poi hanno firmato per noi Adekanye, Golemic e anche Marras. Il girone di ritorno lo chiamo secondo campionato. L'obiettivo? Salvarci. Cerchiamo di fare più punti possibile. Molta fiducia in Francesco Modesto". Per gli squali una serie di acquisti che dovrebero di fatto portare al completamento della rosa con la quale affrontare il girone di ritorno del campionato di Serie B.

Possibili cessioni per il Crotone

Con l'arrivo di un elevato numero di calciatori gli squali dovranno operare anche in uscita. A trasferirsi con la formula del prestito fino a fine stagione al Bologna dovrebbe essere il centrocampista cileno Luis Rojas. Di ritorno per fine prestito anticipato gli esterni Musa Juwara (Bologna) e Brian Oddei (Sassuolo).

In uscita potrebbe esserci poi uno dei difensori presenti in rosa, con il profilo di Santiago Visentin che interesserebbe al Cittadella che avrebbe proposto uno scambio con il centrocampista Christian D'Urso. Prossimo alla cessione ci sarebbe poi il centrocampista Niccolò Zanellato, ormai ai margini della squadra. Per lui la pista concreta sarebbe quella della Spal anche se il Monza rimarrebbe alla finestra.

Ultimi giorni di trattative

Nonostante i molteplici arrivi il Crotone potrebbe ancora fare qualcosa nelle ultime ore di mercato invernale. A centrocampo potrebbe arrivare il centrocampista Nikolas Spalek dal Brescia mentre sulle corsie esterne potrebbe fare il suo ritorno il terzino Manuel Nicoletti, elemento cresciuto nel settore giovanile del Crotone ma attualmente in forza al Foggia in Serie C.

Rimarrà invece ancora a Crotone l'estremo difensore Marco Festa che negli ultimi giorni ha rinnovato il suo contratto con il Crotone con la scadenza rimandata alla data del 30 giugno 2023. Confermati in rosa gli attaccanti Giuseppe Borello e Augustus Kargbo, corteggiati di recente rispettivamente da Palermo e Perugia.