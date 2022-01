La Juventus non dovrebbe effettuare acquisti troppo onerosi a gennaio. La società bianconera, in questa sessione di Calciomercato, cercherà di investire su giocatori in prestito o eventualmente a prezzo agevolato per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di un centrocampista e di una punta: gli arrivi potrebbero concretizzarsi soprattutto in prestito.

In uscita si parla soprattutto della partenza di Aaron Ramsey, che piacerebbe a diverse società inglesi. Gran parte degli investimenti la società bianconera li effettuerà invece a giugno, in particolar modo dovrebbe arrivare una punta giovane e di qualità che possa garantire gol.

In questa stagione i bianconeri stanno infatti avendo problematiche importanti nel finalizzare le azioni.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera come punta c'è sicuramente Gianluca Scamacca. Secondo diversi giornali sportivi l'attaccante del Sassuolo sarebbe il preferito dal tecnico Massimiliano Allegri come rinforzo nel settore avanzato. Per questo la Juventus potrebbe incontrare in queste settimane la società emiliana per cercare di anticipare l'acquisto del giocatore già a gennaio per poi averlo a Torino a fine giugno. Sulla punta ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società come Milan e Inter.

Scamacca potrebbe approdare alla Juventus a fine giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Massimiliano Allegri preferirebbe Gianluca Scamacca come rinforzo nel settore avanzato per giugno.

La punta del Sassuolo piace al tecnico toscano per la fisicità, ma anche perché è bravo nel finalizzare le azioni da gol. Dopo un inizio di stagione in cui non aveva raccolto molto minutaggio, poi è stato schierato in diversi match: in 21 partite disputate ha segnato 9 gol, alcuni dei quali molti belli, su tutti quelli al Milan e al Napoli.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui anche l'Inter. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, una somma importante, giustificata però dalla crescita avuta dal giocatore negli ultimi mesi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus per l'estate valuta però anche altri giocatori per il settore avanzato.

Piace Dusan Vlahovic, che potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina per circa 70 milioni di euro e che volere un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

La società bianconera lavora all'arrivo di una punta anche a gennaio, a tal proposito circolano i nomi di Sardar Azmoun e di Valentin Castellanos.