Juventus-Hellas Verona è una partita piuttosto attesa perché dovrebbe essere quella del debutto con i piemontesi di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato il colpo del mercato di gennaio e rappresenta senza dubbio un rinforzo importante per il reparto avanzato dei bianconeri utile a cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. La formazione di Allegri sta lottando per rientrare nelle prime quattro posizioni, quelle che daranno il diritto a disputare la prossima edizione della Champions League e la gara contro i veneti rappresenta un crocevia importante in quest’ottica.

La quarta piazza, occupata dall’Atalanta, è infatti distante solamente un punto ed un successo contro i veneti potrebbe anche rappresentare il sorpasso nei confronti della compagine orobica.

La gara dell’Allianz Stadium ha un notevole valore anche per gli ospiti, che si candidano al ruolo di rivelazione stagionale. I gialloblu occupano infatti la nona posizione in classifica, a soli tre punti dal settimo posto, ultimo che qualifica le squadre alle coppe europee, e stanno esprimendo un ottimo calcio sull’onda dell’entusiasmo per gli ultimi risultati positivi. Nelle quattro gare disputate nel 2022 l’Hellas Verona ha infatti raccolto tre vittorie e una sola sconfitta e ha tutta l’intenzione di continuare in questa striscia di ottimi risultati.

Le probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona, in programma domenica 6 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 24^ giornata della Serie A 2021/2022, non vedranno coinvolti diversi elementi degli organici delle due formazioni.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel reparto arretrato è difficile il recupero dell’acciaccato Bonucci, così come Alex Sandro è in dubbio. In posizione centrale dovrebbero quindi giocare De Ligt e Chiellini con Rugani a disposizione in panchina. Sulle corsie esterne a destra Danilo è in vantaggio su De Sciglio, mentre a sinistra Luca Pellegrini dovrebbe partire dal primo minuto.

In mediana Allegri deve fare a meno dello squalificato Locatelli e potrebbe già debuttare il nuovo acquisto Zakaria, giocando in coppia con Arthur.

In attacco Chiesa ha finito anzitempo la stagione a causa della lesione del crociato e quindi alle spalle di Vlahovic dovrebbe esserci il terzetto formato da Cuadrado, Dybala e Morata.

Qui Hellas Verona

L’Hellas Verona dovrebbe sfidare i bianconeri con il 3-4-2-1 e con Montipò nel ruolo di estremo difensore titolare.

Il difesa non ci sarà sicuramente Dawidowicz, il cui rientro è previsto per la prossima stagione, e quindi davanti al portiere la linea dovrebbe essere formata da Casale, Gunter e Ceccherini

A centrocampo sono indisponibili Hongla, ancora impegnato nella Coppa d’Africa, e Frabotta, infortunato.

In posizione centrale Ilic e Veloso appaiono in vantaggio su Tameze, mentre sulle corsie esterne Faraoni e Lazovic vanno verso una maglia dal primo minuto.

In attacco Tudor perde Simeone appiedato per un turno da Giudice Sportivo. Il riferimento avanzato dovrebbe quindi essere Kalinic appoggiato alle spalle da Barak e Caprari mentre Lasagna è pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Zakaria, Arthur; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Bernardeschi, Rugani, McKennie, Kean, Kajo Jorge. Allenatore: Allegri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Ruegg, Bessa, Tameze, Lasagna, Cancellieri, Retzos, Praszelik. Allenatore: Tudor.