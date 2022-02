Dopo la conclusione ufficiale del calciomercato invernale, l'Inter sarebbe già al lavoro per potenziare la rosa della prossima stagione.

Intanto per questo inverno non è ancora del tutto esclusa la possibile partenza nei prossimi giorni di Roberto Gagliardini, che piacerebbe al Fenerbahce, considerando che in Turchia le trattative di mercato in entrata sono ancora aperte.

Idee Frattesi e Scamacca per luglio

Nel mirino per luglio ci sarebbero Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, per i quali il club milanese sarebbe in pole position. Si tratterebbe di un'operazione da complessivamente circa 50 milioni di euro che dovrebbe prevedere anche l'inserimento di una o più contropartite tecniche come Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola da girare al Sassuolo in estate.

"L'Inter su Scamacca? È stata una delle prime a richiederlo, ci sono state richieste anche dall'estero di club che volevano prenderlo subito. L'Inter è stata una delle prime ad arrivare su Scamacca, ma anche su Frattesi", ha dichiarato il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali dalla sede milanese dove si è chiusa a finestra di mercato invernale. I discorsi potrebbero intensificarsi tra qualche mese.

Gagliardini piacerebbe in Turchia

Per questo inverno, intanto, l'Inter potrebbe valutare anche la possibile cessione di Roberto Gagliardini, che non sarebbe centrale nel progetto di Simone Inzaghi. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe molto al Fenerbahce.

C'è ancora tempo per l'operazione: il Turchia il Calciomercato in entrata chiude l'8 febbraio e dunque Inter e Fenerbahçe avrebbero una settimana per lavorare all'intesa.

Il cartellino del calciatore potrebbe essere ceduto per circa otto milioni di euro. Visti i tanti impegni dei nerazzurri, è probabile che il ragazzo rimanga alla Pinetina sino al termine della stagione.

L'Inter monitorerebbe anche Bernardeschi per luglio

In vista del mese di luglio nel mirino di Giuseppe Marotta, oltre a Paulo Dybala, ci sarebbe anche Federico Bernardeschi.

Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2022 e al momento non c'è stato l'accordo per i rispettivi rinnovi. Al centrocampista offensivo carrarino potrebbe essere proposto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, arrivando così ad allinearsi quasi al suo attuale ingaggio da 4 milioni, al quale il calciatore non vorrebbe rinunciare.

A Dybala invece potrebbero essere proposti circa sette milioni di euro a stagione più bonus legati alle prestazioni per i prossimi cinque anni.