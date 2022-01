La Juventus in questi ultimi giorni di mercato ha regalato ai suoi tifosi un grande acquisto. Ci riferiamo a Dusan Vlahovic, acquistato per circa 75 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante che sarebbe stato anticipato a gennaio per esigenze sportive. Le problematiche riscontrate nel finalizzare le azioni da gol avrebbero velocizzato l'approdo del giocatore nella società bianconera. Il giocatore sarebbe potuto arrivare a giugno ma i pochi gol realizzati in campionato metterebbero a rischio la qualificazione alla Champions League.

Il match contro il Milan dimostra le problematiche realizzative della Juventus, che ha effettuato zero tiri in porta. La Juventus ha infatti come obiettivo minimo la massima competizione europea, che diventa importante non solo per motivi sportivi ma anche economici. Di certo l'aumento di capitale ufficializzato a dicembre ha garantito la disponibilità economica necessaria all'acquisto di Dusan Vlahovic. Se non dovesse arrivare la Champions League la Juventus potrebbe essere costretta a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato a giugno. Fra questi Matthijs De Ligt, valutato circa 80 milioni di euro dalla società bianconera.

L'acquisto di Vlahovic sarebbe motivato dalla volontà di risolvere i problemi in zona gol

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe deciso di anticipare l'arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio dopo gli zero tiri in porta contro il Milan nel match di campionato prima della pausa per le nazionali. Una situazione che avrebbe portato la proprietà a decidere di investire sul giocatore della Fiorentina, nonostante il prezzo di mercato da circa 75 milioni di euro.

Diventerà importante la qualificazione alla Champions League per attutire la somma investita anche se la società bianconera potrebbe decidere di effettuare delle cessioni pesanti. Si parla molto di Matthijs De Ligt, che potrebbe partire anche in caso di qualificazione alla massima competizione europea da parter della Juventus.

Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società importanti, fra cui Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea. La sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il difensore Matthijs De Ligt potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare la Juve a giugno. Potrebbero essere ceduti anche Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Ci riferiamo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. A febbraio è previsto l'incontro fra la società bianconera e i giocatori.