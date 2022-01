La Juventus ha effettuato un acquisto inaspettato per il modo e i tempi in cui è stato effettuato. L'arrivo di Dusan Vlahovic significa un investimento da circa 75 milioni di euro per il cartellino e da circa 7 milioni di euro a stagione per l'ingaggio del giocatore. L'aumento di capitale ufficializzato a dicembre ha agevolato l'acquisto ma la società bianconera dovrà cercare di monetizzare dalle cessioni anche per rinforzare altri settori. A tal riguardo fra i principali indiziati a lasciare la Juventus a giugno ci sarebbe Matthijs de Ligt. Il difensore piace a diverse società, fra queste il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco e il Chelsea.

Dalla sua partenza la società bianconera potrebbe ricavare circa 80 milioni di euro oltre a risparmiare circa 10 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Se dovesse partire la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a tre stagioni dagli ultimi arrivi a titolo gratuito. Sono stati i centrocampisti Aaron Ramsey e Adrien Rabiot gli ultimi investimenti senza costo di cartellino nell'estate 2019. I giocatori che piacciono per il settore difensivo sono Antonio Rudiger del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan.

I giocatori Rudiger o Romagnoli potrebbero approdare alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe vendere Matthijs de Ligt a giugno.

Una cessione che attutirebbe l'investimento effettuato per Dusan Vlahovic. L'olandese potrebbe garantire circa 80 milioni di euro, più o meno la stessa somma investita dalla società bianconera per acquistare il giocatore dalla Fiorentina. Se dovesse partire De Ligt la Juventus potrebbe acquistare un difensore a parametro zero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Piace Antonio Rudiger del Chelsea, che però vorrebbe un ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione. Ha uno stipendio minore invece Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. Il difensore potrebbe accontentarsi di uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro a stagione. Sarebbe un investimento interessante anche per il futuro considerando che Chiellini va in scadenza a giugno 2023.

Romagnoli rappresenterebbe il sostituto ideale del capitano bianconero essendo di piede mancino. Ritroverebbe Daniele Rugani, con il quale ha giocato nell'Italia under 21 qualche stagione fa. A proposito del difensore toscano, potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024 sottoscrivendo però un ingaggio minore rispetto ai 3 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La partenza di de Ligt potrebbe agevolare anche l'acquisto di un centrocampista importante a giugno. Potrebbe essere Denis Zakaria il rinforzo, arriverebbe a parametro zero. Lo svizzero si andrebbe ad aggiungere a Nicolò Rovella, già di proprietà della società bianconera ma attualmente in prestito al Genoa fino a fine stagione.