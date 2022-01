La Juventus negli ultimi match disputati sembra aver ritrovato equilibrio ed una compattezza di squadra molto importante. Merito anche della crescita del settore difensivo, nonostante nelle ultime partite siano mancati prima Chiellini e poi Bonucci. Miglioramenti evidenti da parte di De Ligt ma anche di Rugani, che soprattutto contro il Milan ha fornito una prestazione importante. Nel post partita il difensore ha sottolineato di essere felice di aver dato un contributo ai risultati ottenuti dalla Juventus nelle ultime settimane. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha elogiato definendo straordinaria la partita disputata dal giocatore.

Fra le società interessate a Daniele Rugani ci sarebbe stato proprio il Milan, che lo avrebbe chiesto in prestito con diritto di riscatto. La Juventus lo considera importante anche perché dà garanzie di affidabilità in considerazione anche gli infortuni muscolari subiti da Chiellini e Bonucci. La società bianconera potrebbe decidere di prolungare il contratto del difensore attualmente in scadenza a giugno 2024. Potrebbe esserci un incontro a febbraio con la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Daniele Rugani. Il difensore ha un contratto fino a giugno 2024 e guadagna circa 3,5 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto minore ma prolungando l'intesa di altre due stagioni. L'incontro potrebbe esserci a febbraio, come quello dei giocatori in scadenza a giugno. Come è noto infatti sono cinque i giocatori in scadenza a fine stagione, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Il tecnico Allegri nel post partita di Milan-Juventus ha elogiato Rugani sottolineando come sia un bravissimo giocatore.

Negli ultimi match ha giocato molto anche a causa delle assenze prima di Chiellini e poi di Bonucci.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare Daniele Rugani oltre a Leonardo Bonucci e Chiellini. A partire nel Calciomercato estivo potrebbe essere Matthijs De Ligt, il difensore potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, Bayern Monaco o Chelsea.

Dalla vendita del suo cartellino la società bianconera potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro, più o meno l'investimento effettuato per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Se dovesse partire l'olandese potrebbe arrivare un difensore a parametro zero. Piacciono tre giocatori che vanno in scadenza a giugno. Due sono del Chelsea, ovvero Antonio Rudiger e Andreas Christensen, e uno del Milan, Alessio Romagnoli.