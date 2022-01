Prima operazione ufficiale in entrata per il Crotone. Gli squali nelle ultime ore hanno comunicato l'arrivo del centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli. Le altre trattative del club calabrese starebbero proseguendo anche se con qualche difficoltà. Tra queste sembrerebbero ridursi le possibilità di vedere con la maglia degli squali il centrocampista Nikolas Spalek. Sfumata invece definitivamente la trattativa avviata negli ultimi giorni con il Cesena per l'acquisto dell'attaccante Mattia Bortolussi.

Crotone, arriva Awua dalla Pro Vercelli

Il primo acquisto del nuovo anno ha finalmente un nome e cognome. Si tratta di Theophilus Awua, centrocampista classe 1998 della Pro Vercelli. Il calciatore si trasferisce in Calabria con la formula del prestito fino al termine del campionato. Accordo raggiunto tra le parti e firma sul contratto avvenuta nella mattinata del 12 gennaio alla presenza del presidente crotonese Gianni Vrenna. Dopo le cessioni di Godfred Donsah e Salvatore Molina, il centrocampo del Crotone conosce il suo primo volto nuovo in vista della prima gara del nuovo anno che vedrà i rossoblù sfidare il 15 gennaio il Parma allo Stadio Ennio Tardini.

Trattative a rilento per il Crotone

Tra le varie trattative condotte su più tavoli dal Crotone alcune sarebbero sfumate o potrebbero sfumare a breve.

Una di queste è quella che avrebbe dovuto portare il fantasista Nikolas Spalek dal Brescia alla corte di Francesco Modesto. Il calciatore sloveno non avrebbe ricevuto il via libera definitivo al trasferimento dal presidente Massimo Cellino. Conclusa con una fumata nera, invece, la trattativa tra i calabresi e il Cesena per l'acquisto dell'attaccante Mattia Bortolussi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il club bianconero ha dichiarato incedibile il calciatore, la conferma è arrivata a TuttoCesena da parte del Ds del Crotone, Beppe Ursino.

Le altre operazioni dei rossoblù

Ancora in alto mare sarebbe la cessione del centrocampista Ahmad Benali. Il calciatore libico, attualmente fuori rosa al Crotone, sarebbe stato richiesto dal Brescia.

Nelle ultime ore ad interessarsi a lui ci sarebbe stato anche il Monza che già nei giorni scorsi dai calabresi ha prelevato a titolo definitivo Salvatore Molina. Possibile trasferimento in prestito per sei mesi per il portiere Gianluca Saro. Il giovane estremo difensore, chiuso in squadra dalla presenza di Marco Festa e Nikita Contini, potrebbe ritornare alla Pro Vercelli, sua ex squadra, per garantirsi maggiore minutaggio. Verso l'addio anche Brian Oddei, attaccante che dovrebbe fare ritorno per fine prestito al Sassuolo in massima serie.