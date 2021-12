Potrebbe fare registrare degli sviluppi nelle prossime ore il mercato di riparazione di gennaio del Crotone. Dopo alcune voci potrebbe concretizzarsi la prima operazione in entrata per la formazione rossoblù. Il nome caldo sarebbe quello del fantasista del Brescia Nikolas Spalek, per il quale ci sarebbe da vincere la concorrenza in Serie B dell'Alessandria. Alle Rondinelle potrebbe invece finire il capitano rossoblù Ahmad Benali, attualmente fuori rosa a Crotone per scelta tecnica.

Crotone, Spalek profilo gradito

Uno dei primi acquisti della sessione invernale di calciomercato del Crotone potrebbe essere il calciatore slovacco Nicolas Spalek, classe 1997.

Il calciatore del Brescia, autore di 5 presenze con 1 rete nell'attuale torneo di cadetteria, sarebbe in procinto di salutare la squadra di Pippo Inzaghi per cercare spaziò e fortuna in un'altra piazza. Dopo cinque anni le strade tra il Brescia e il centrocampista potrebbero separarsi. In senso opposto alle Rondinelle potrebbe finire Ahmad Benali, calciatore esclusivo dal gruppo squadra al ritorno in panchina del tecnico Francesco Modesto. Per lui il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula della cessione a titolo definitivo.

Crotone, due arrivi dal Pordenone

Sempre per quello che concerne gli ingressi il Crotone potrebbe stringere per l'acquisto del centrocampista Michael Folorunsho dal Pordenone.

Il calciatore sarebbe però seguito anche dal Cosenza e dalla Reggina, sua ex squadra. A Crotone ma solo temporaneamente potrebbe ritornare Jacopo Petriccione che con il Pordenone ha trovato poco spazio e poche soddisfazioni. Il calciatore, girato ai Ramarri in prestito in estate, sarebbe però destinato a vestire una maglia differente da quella rossoblù nelle prossime settimane.

Le altre trattative dei rossoblù

Altre operazioni per il Crotone potrebbero riguardare la difesa dove i rossoblù starebbero seguendo da vicino il giovane Filippo Delli Carri di proprietà della Juventus ma in prestito alla Salernitana. Dai campani potrebbe tornare anche Nwankwo Simy in caso si esclusione del club dal torneo di Serie A ma le chance di un la conferma al Crotone sarebbe esigue con la Fiorentina fortemente interessata al calciatore nigeriano.

In uscita ci sarebbero invece il centrocampista Salvatore Molina, profilo gradito di Monza, Benevento e Pisa oltre al giovane centrocampista Musa Juwara, poco impiegato a Crotone e propenso a ritornare anzitempo al Bologna per fine prestito. A loro potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni altri nomi di elementi poco utilizzati nelle gare della prima parte del campionato.