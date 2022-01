Inter, Juventus e Milan sono al lavoro in queste settimane per potenziare le rose dei rispettivi allenatori, sia per questo Calciomercato di gennaio, sia per la prossima estate.

Il punto sull'Inter

L'Inter pensa prevalentemente al calciomercato estivo. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di una punta in grado di sostituire e far rifiatare Edin Dzeko. Nelle ultime ore, il nome più caldo, sarebbe quello di Gianluca Scamacca che piacerebbe molto anche ai bianconeri. La richiesta del Sassuolo per il cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i dirigenti della proprietà asiatica potrebbero decidere di abbassare le pretese con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Andrea Pinamonti che si sta mettendo in luce con ottime prestazioni all'Empoli sotto la guida di Andreazzoli. Gli emiliani, però, potrebbero accettare di discutere anche di altri profili come quelli di Satriano, Sensi e Pirola.

I due club starebbero poi discutendo anche di Davide Frattesi che piacerebbe molto a Simone Inzaghi come rinforzo per il centrocampo qualora dovesse partire Matias Vecino. L'uruguaiano, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli e il Genoa.

Sia Scamacca che Frattesi comunque arriverebbero eventualmente in nerazzurro nella prossima stagione.

La Juventus su Aubameyang

L'attaccante dell'Arsenal Aubameyang, ora impegnato in Coppa d'Africa, sarebbe nel mirino della Juventus, che potrebbe pensare ad un prestito con diritto di riscatto per potenziare l'attacco. L'affare si potrebbe fare in questa finestra invernale di mercato o in alternativa a fine stagione.

Aubameyang ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe rivelarsi un profilo congeniale per i meccanismi tattici di Massimiliano Allegri.

L'unico problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio piuttosto elevato che l'attaccante del Gabon percepisce attualmente.

Il Milan sul centrocampista Ndombelé

I rossoneri vorrebbero intensificare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Ndombelé che non sarebbe centrale nei progetti tattici di Antonio Conte al Tottenham.

Il centrocampista, infatti, potrebbe lasciare Londra in estate per accasarsi in un club che sia in grado di metterlo al centro del proprio progetto sportivo. La cifra del trasferimento sarebbe di circa 15 milioni di euro.

L'investimento sarebbe possibile a luglio, soprattutto se il Milan dovesse perdere al termine della stagione Franck Kessie, il quale non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno 2022 e sarebbe corteggiato dal Paris Saint Germain ma anche dall'Inter.