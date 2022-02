La Juventus nel mercato di gennaio, oltre ad acquistare Federico Gatti (che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno), Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, ha effettuato anche tre cessioni importanti. Oltre a Aaron Ramsey, trasferitosi in prestito ai Glasgow Rangers, sono partiti anche Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, acquistati dal Tottenham. Un investimento importante quello della società inglese, che fra prestito e acquisto del cartellino potrebbe spendere un totale di 70 milioni di euro. Soprattutto lo svedese sta incidendo in maniera importante e ha già segnato in due match di campionato, contro il Manchester City e il Leeds.

Per quanto riguarda invece l'uruguaiano, pian piano si sta adattando al calcio inglese, come dichiarato dal giocatore in una recente intervista. Rodrigo Bentancur ha parlato anche del trasferimento al Tottenham e della modalità con cui si è concretizzato a gennaio. L'uruguaiano ha dichiarato che è stata una sorpresa e che non si aspettava un trasferimento, anche perché quando la trattativa si è definita il giocatore era con la nazionale dell'Uruguay. Il centrocampista ha anche parlato di Conte e di Allegri, sottolineando come siano tecnici simili che vogliono entrambi vincere.

Bentancur ha parlato della differenza fra Conte e Allegri

"Conte e Allegri sono due allenatori molto simili: hanno la stessa mentalità, quella di vincere sempre.

Pensano solo a quello, è il loro modo di fare che cambia", sono queste le dichiarazioni di Rodrigo Bentancur in una recente intervista in riferimento alla differenza fra il suo attuale tecnico al Tottenham Antonio Conte e quello avuto alla Juventus, Massimiliano Allegri.

Secondo il centrocampista entrambi vogliono vincere ma in una modalità e un gioco diverso.

Ha poi aggiunto: "Conte vive di calcio e lo trasmette ai suoi giocatori. Sono felice di lavorare con lui".

Bentancur ha rimarcato che il calcio inglese è diverso e più fisico e che quindi ha bisogno di un po' di tempo di adattamento, anche perché lo stile è diverso rispetto a quello del calcio italiano.

La stagione disputata fino ad adesso da Bentancur al Tottenham

Il centrocampista Rodrigo Bentancur si è trasferito al Tottenham negli ultimi giorni del mercato di gennaio per un totale di 28 milioni di euro fra prestito e riscatto. Fino ad adesso nella società inglese ha disputato quattro partite in Premier League e una in FA Cup. Ancora più importante, come accennato, è stato l'impatto di Dejan Kulusevski, che ha già segnato due gol.

Inizialmente i tifosi del Tottenham avevano criticato il direttore generale Fabio Paratici di aver acquistato due giocatori che erano delle riserve nella Juventus. Le prestazioni da essi fornite, però, stanno dimostrando che gli investimenti effettuati dal Tottenham si stanno rivelando utili e importanti alla società inglese.