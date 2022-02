In questi giorni si parla molto della guerra in Ucraina con il mondo del calcio che continua a dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Tanti i giocatori si sono esposti per cercare di sensibilizzare alla pace, in particolar modo coloro che sono in prima linea coinvolti. Fra questi i giocatori di nazionalità ucraina. In Spagna negli ultimi giorni ha deciso di non rispondere alla convocazione da parte del tecnico Carlo Ancelotti il secondo portiere del Real Madrid Andrij Lunin, scosso dalla guerra in Ucraina. Si è parlato molto del portiere in questi giorni anche per quanto riguarda il mercato, secondo la stampa spagnola potrebbe trasferirsi alla Juventus nel Calciomercato estivo.

L'attuale secondo portiere del Real Madrid avrebbe voluto lasciare la società spagnola già a gennaio ma Ancelotti ha deciso di confermarlo per la seconda parte della stagione. La presenza di Courtois, uno dei portieri più forti del calcio europeo, non gli dà molte possibilità di giocare titolare nel Real Madrid, almeno nell'immediato. Per questo potrebbe decidere di lasciare la società spagnola a giugno. Fra le società interessate c'è anche la Juventus, che starebbe lavorando al dopo Szczesny. Lunin potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato.

Il giocatore Lunin potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Andrij Lunin per il dopo Szczesny.

Il secondo portiere del Real Madrid piace molto alla società bianconera e potrebbe essere acquistato come sostituto del nazionale della Polonia. Potrebbe arrivare come secondo portiere inizialmente per poi essere gradualmente inserito titolare nella Juventus. In tal caso Perin non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera, in scadenza a giugno.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferma fra quelli sportivi italiani. A meno di una cessione clamorosa di Szczesny, sembra difficile l'arrivo di Lunin anche perché dovrebbe andare a fare l'alternativa al nazionale della Polonia. Inoltre secondo diversi giornali sportivi Perin è vicino al prolungamento dell'intesa contrattuale con la società bianconera.

Di conseguenza nella stagione 2022-2023 dovrebbero essere confermati Szczesny e Perin oltre a Pinsoglio come terzo portiere, che ha un contratto fino a giugno 2023. Per quanto riguarda invece gli acquisti potrebbe arrivare un centrocampista di qualità ed una punta importante nel caso in cui uno fra Alvaro Morata e Moise Kean dovesse lasciare la società bianconera.