La Juventus è stata molto attiva nello scorso Calciomercato invernale, ma potrebbe esserlo anche nella prossima sessione estiva di trasferimenti, nella quale ad esempio potrebbe un centrocampista di qualità.

A tal riguardo si è recentemente il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, che ha sottolineato come la Juventus stia lavorando a un investimento importante a centrocampo. Il giornalista ha dichiarato che in particolare nella lista di mercato ci sarebbero Jorginho del Chelsea e Frankie de Jong, il quale dopo un inizio di stagione non ideale, recentemente bsta dimostrando di essere utile al Barcellona in Europa League e in campionato.

Oltre ad uno fra Jorginho e de Jong potrebbe arrivare anche un terzino. Piacerebbe molto in tal senso Andrea Cambiaso, laterale italiano in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare de Jong a giugno

"Oltre a Jorginho nella lista c’è anche Frankie De Jong. Il centrocampista proprio in questi giorni ha ribadito la sua volontà di restare al Barcellona ma gli scenari da qui alla fine della stagione potrebbero cambiare", sono queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento all'acquisto di un centrocampista da parte della Juventus nel calciomercato estivo.

Piacerebbe dunque molto il nazionale italiano Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023, che proprio per questo potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato.

In alternativa potrebbe arrivare de Jong, che ha recentemente dichiarato di voler rimanere al Barcellona. Secondo il giornalista sportivo, l'olandese potrebbe lasciare la società catalana anche perché il tecnico Xavi potrebbe valorizzare i giovani come Pedro e Gavi. Inoltre la cessione di de Jong sarebbe importante dal punto di vista economico, perché garantirebbe almeno 60-70 milioni di euro.

Se parte Alex Sandro potrebbe arrivare Cambiaso

La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro nel calciomercato estivo. Come dichiarato da Niccolò Ceccarini, egli potrebbe essere sostituito dal giocatore del Genoa Andrea Cambiaso. Il terzino va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società ligure a prezzo tutto sommato contenuto. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Egli sarebbe utile perché può giocare da terzino ma anche come mezzala, come dimostrato in questa stagione.