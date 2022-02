Inter, Milan e Juventus potrebbero apportare delle modifiche alle rispettive rose in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni il Manchester United, oltre a Lautaro, sarebbe interessato anche ad Hakan Calhangolu sotto espressa richiesta di Ralf Rangnick . Il tecnico tedesco lo vorrebbe per potenziare la sua trequarti e potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa venti milioni di euro. Cifra che sarebbe ritenuta molto bassa dai dirigenti milanesi, i quali non si accomoderanno a tavolino se non verrà sborsato un assegno da almeno trenta milioni di euro.

Il turco è stato ingaggiato durante la scorsa estate, dopo il malore occorso a Christian Eriksen, dopo essersi svincolato dal Milan. Il club nerazzurro, che sta trattando anche molti nomi per potenziare l'attacco, potrebbe decidere di lasciar partire MIchele Di Gregorio, ora in prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni se il Monza dovesse essere promosso in Serie A. L'estremo difensore, chiuso dall'arrivo di Onana, vorrebbe fare il salto di qualità nella massima serie e, se la società di Berlusconi non dovesse farcela, potrebbe essere girato al Sassuolo come possibile contropartita nell'operazione che porterebbe Davide Frattesi o Gianluca Scamacca alla Pinetina.

Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid

Un derby della Madonnina potrebbe inscenarsi per quanto riguarda le prestazioni di Dani Ceballos. Il calciatore sarebbe fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti e vorrebbe cambiare aria al termine della stagione per conquistarsi un posto in Nazionale. La sua valutazione sarebbe di circa venti milioni di euro e piacerebbe ai due club milanesi perché sarebbe molto funzionale al 3-5-2 di Simone Inzaghi, dove agirebbe come mezzala, ma anche al 4-2-3-1 di Stefano Pioli che lo utilizzerebbe come trequartista al posto di Brahim Diaz.

Il classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe essere un fattore che aiuterebbe sia Milan che Inter perché potrebbero addirittura prelevarlo a parametro zero durante la prossima sessione invernale. Per questo motivo, la società presieduta da Florentino Perez potrebbe abbassare le pretese.

La Juve vorrebbe Renan Lodi

La Juventus sarebbe interessata ad un terzino sinistro ed avrebbe avviato i contatti per Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Potrebbe prendere il posto di Alex Sandro ed entrambi avrebbero una valutazione di circa quindici milioni di euro. Il direttore sportivo dei torinesi, Cherubini, sarebbe molto fiducioso proprio per i buoni rapporti che si sono creati con il club dopo l'operazione che ha portato Alvaro Morata a Torino.