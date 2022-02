Il Calciomercato invernale che si è appena concluso, ha regalato tanti colpi importanti ma anche trattative che non sono andate in porto e che potevano regalare sorprese e trasferimenti potenzialmente importanti alle squadre del campionato italiano. Tra queste c'è il Milan, che non è riuscito a acquistare alcuni calciatori desiderati nel mercato invernale, così da rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Milan, a gennaio poteva arrivare Renato Sanches

Il reparto sotto osservazione era il centrocampo: i rossoneri erano alla ricerca di un calciatore che potesse sostituire Kessie, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i rossoneri e che in estate dovrebbe lasciare Milano.

Tra i possibili candidati, c'era Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille, monitorato dal club rossonero da diverse sessioni di calciomercato.

Il Diavolo avrebbe provato a intavolare una trattativa con il club francese, senza però riuscirci viste le richieste piuttosto elevate e la richiesta da 35-40 milioni per l'ex centrocampista del Bayern Monaco e Benfica. Nonostante ciò, nella prossima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera potrebbe ritornare alla carica e accaparrarsi le prestazioni del mediano portoghese.

Inoltre, con il Lille c'è di mezzo anche la situazione di Sven Botman, centrale difensivo che potrebbe sostituire il partente Romagnoli, e diventare un nuovo elemento della difesa milanista insieme a Tomori e Kjaer.

Inter-Milan: 1-2, decide la doppietta di Giroud

Intanto, il Milan continua la sua marcia in campionato e si avvicina sempre più alla prima posizione, dopo la grande vittoria in rimonta contro l'Inter di Simone Inzaghi. Nel derby, i rossoneri si sono imposti 2-1 in rimonta, grazie alla doppietta di Olivier Giroud che ha ribaltato l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato Ivan Perisic.

Nel primo tempo, l'Inter domina e solo uno strepitoso Maignan nega il vantaggio agli uomini di Inzaghi, con due grandi parate su Brozovic e Lautaro. Il portiere rossonero non può nulla sulla conclusione al volo di Perisic, che firma l'1-0 e il suo secondo centro nei derby.

Nella ripresa, il Milan cambia impostazione tattica con l'inserimento di Brahim Diaz, e lo spagnolo cambia letteralmente la partita: prima propizia il pareggio con il tiro che viene ribattuto in rete da Olivier Giroud per l'1-1, poco dopo inizia l'azione che porta al 2-1 rossonero, ancora firmato ancora dal bomber francese.

Una vittoria fondamentale per l'undici di Stefano Pioli, ora a un solo punto dalla vetta e che potrebbe approfittare del big match del Maradona tra Napoli e Inter. Le prossime sfide contro Lazio in Coppa Italia e Sampdoria in campionato saranno fondamentali per il prosieguo della stagione rossonera.