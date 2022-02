Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da continuare ad essere protagonista in Italia, e ritagliarsi uno spazio importante in Europa.

Reparto sotto osservazione è la difesa: oltre al nome di Sven Botman, centrale in forza al Lille ed obiettivo numero uno per la retroguardia, la dirigenza milanista sta sondando altri profili per garantire un'altra alternativa di livello.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe il nome di Matteo Lovato, centrale italiana in forza all'Atalanta che sta disputando questa seconda parte di stagione in prestito al Cagliari di Walter Mazzarri; il difensore ex Hellas Verona sta offrendo ottime prestazione con la maglia del club sardo ed è diventato il perno della retroguardia di Mazzarri.

Il Milan sta osservando con grande attenzione la situazione e potrebbe effettuare un'offerta all'Atalanta per accaparrarsi le prestazione del giovane difensore italiano: la Dea lo valuta una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Molto dipenderà dalla situazione legata a Botman, ma anche dal possibile addio di Alessio Romagnoli, che non ha ancora rinnovato il contratto con il club rossonero e potrebbe lasciare Milano a fine stagione; sul centrale ex Sampdoria e Roma, ci sarebbe l'interesse della Juventus di Massimiliano Allegri.

Coppa Italia, Milan-Lazio: 4-0. Rossoneri in semifinale

Intanto, il Milan continua il momento positivo e dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, conquista la semifinale di Coppa Italia.

L'undici di Pioli stende 4-0 la Lazio, grazie alle reti di Kessie, Leao ed Olivier Giroud, autore di una doppietta e mattatore della sfida.

Una vittoria netta da parte dei rossoneri, che passano subito in vantaggio con Rafael Leao, che su assist di Romagnoli, batte Reina e firma l'1-0; il talento portoghese è l'uomo in più per l'undici di Pioli che trova il raddoppio con Giroud, che su invenzione di Leao, mette dentro il 2-0 a porta completamente vuota.

Il bomber francese vive un momento di grazia ed al calar della prima frazione, cala il tris su grande assist di Theo Hernandez, firmando la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella siglata qualche giorno fa nella stracittadina contro l'Inter di Simone Inzaghi.

La Lazio non entra mai nel match, e così nel secondo tempo il Milan cala il poker con Frank Kessie, che fissa il risultato sul definitivo 4-0. Successo importante per gli uomini di Pioli che centrano la qualificazione ed arrivano nel migliore dei modi alla prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.