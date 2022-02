Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, con l'intenzione di continuare a essere protagonisti in Italia e tornarlo a essere anche in Europa: è questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando già sul fronte mercato estivo.

Frattesi e Scamacca piacciono all'Inter

La dirigenza interista sta lavorando per migliorare tutti i settori del campo. Per il centrocampo, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Davide Frattesi, centrocampista italiano in forza al Sassuolo che si sta ritagliando uno spazio importante nella nuova gestione targata Dionisi.

Grazie ad ottime prestazioni, il mediano degli emiliani ha attirato su di se l'interesse dell'Inter ma anche di altri top club italiani come Milan e Napoli. La società neroverde chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Frattesi non è il solo calciatore del Sassuolo seguito dall'Inter. Infatti, i nerazzurri stanno seguendo con grande attenzione anche Gianluca Scamacca, attaccante che si sta ritagliando uno spazio importante e che ha già riscosso successo anche all'esterno, come dimostra l'interesse del Borussia Dortmund. Anche per l'ex bomber del Genoa, il club neroverde chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Per questo, la dirigenza interista potrebbe effettuare un'offerta complessiva da 60 milioni di euro: l'idea della società nerazzurra sarebbe quella di abbassare la parte cash, inserendo il cartellino di Ionut Radu nella trattativa.

L'estremo difensore rumeno pare ormai al passo addio e con l'acquisto di Onana per la prossima stagione, dovrebbe salutare Milano. Ecco perchè l'Inter starebbe pensando di inserire il cartellino dell'ex portiere del Genoa nella trattativa coi neroverdi.

Inter, il punto sui rinnovi

Oltre ai possibili acquisti per il prossimo mercato estivo, l'Inter sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti della rosa.

Tra i calciatori che potrebbero rinnovare il proprio contratto con la compagine interista, c'è Andrea Ranocchia, che nonostante il poco spazio, è un calciatore di assoluto affidamento e di grande presenza all'interno dello spogliatoio di Simone Inzaghi. Per questo, la società nerazzurra potrebbe rinnovare il contratto per un'altra stagione all'ex difensore del Bari.

Altra situazione sulla quale l'Inter sta lavorando è quella legata al rinnovo contrattuale di Ivan Perisic. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato un avvicinamento tra le parti, grazie alla pressione del tecnico Simone Inzaghi, che nonostante l'arrivo di Gosens, ritiene il croato un perno fondamentale dello suo scacchiere, e starebbe cercando in tutti i modi di continuare la sua esperienza con la maglia nerazzurra.

Infine, sarebbe possibile il rinnovo anche per il capitano Samir Handanovic, che nonostante l'arrivo di Andrè Onana in estate, potrebbe svolgere un ruolo "alla Buffon", per far crescere e maturare il giovane portiere ex Ajax.