Uno dei giocatori che sta trascinando l'Inter in questa stagione è sicuramente Edin Dzeko. Arrivato con il difficile compito di non far rimpiangere Romelu Lukaku, il centravanti bosniaco si è messo al servizio della squadra, trascinandola perfino agli ottavi di finale di Champions League, traguardo non raggiunto dal belga. Il suo rendimento non è passato inosservato, attirando l'attenzione soprattutto in Premier League, dove avrebbe messo gli occhi su di lui il Newcastle, pronto a rivoluzionare la rosa dopo l'arrivo di Pif a capo del club.

La Juventus sta lavorando sotto traccia per mettere a segno almeno un altro grande colpo la prossima estate, dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic.

I bianconeri cercano un rinforzo di spessore in mezzo al campo e avrebbe messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Lazio per giocare con continuità anche in Champions League.

Newcastle su Dzeko

Il rendimento di Edin Dzeko in questa stagione è stato al di sopra di ogni aspettativa. Il centravanti bosniaco è arrivato all'Inter dalla Roma la scorsa estate a parametro zero con un bonus legato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sono nove le reti messe a segno in ventidue partite di campionato, a fronte di ben tre gol realizzati in sei gare nella massima edizione della Champions League, decisivi per strappare il pass per gli ottavi di finale, che in casa nerazzurra mancava da dieci anni.

Il giocatore non ha fatto rimpiangere Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, pur avendo caratteristiche ben diverse. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e non mancano le sirene di mercato sul suo conto. Sul classe 1986, infatti, avrebbe messo gli occhi il Newcastle, pronto a rivoluzionare la rosa a suon di milioni la prossima estate dopo l'arrivo di Pif alla guida del club.

L'Inter non vorrebbe privarsene dopo solo un anno ma se i Magpies dovessero mettere sul piatto una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro sarà impossibile rifiutare, visto che verrebbe realizzata una importante plusvalenza con un calciatore non più giovane, liberandosi anche di un ingaggio importante, da quasi 6 milioni a stagione.

Juventus su Milinkovic-Savic

La Juventus è alla ricerca di un altro rinforzo importante per alzare il livello della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio. La società bianconera avrebbe messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, che sembra essere proprio quel giocatore che manca in mezzo al campo, bravo ad abbinare qualità, quantità e, soprattutto, fiuto del gol. La Lazio valuta il centrocampista serbo almeno 70 milioni di euro, ma i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e Weston McKennie più un conguaglio da 35 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà per convincere Claudio Lotito.