Partita secca a San Siro. Chi passa va in semifinale. Il Milan ospita la Lazio per una coppa che farebbe comodo alle bacheche di entrambe le squadre. L'importanza del match lo denotano le parole degli allenatori che schiereranno le migliori formazioni disponibili evitando così di risparmiare energie utili per le 'rincorse' di campionato. Proprio in campionato entrambe le squadre stanno inseguendo i propri obiettivi. Il Milan dopo aver pareggiato con la Juventus si è rilanciato vincendo il derby e ponendosi ad un solo punto dall'Inter. La Lazio prova ad accorciare verso il quarto posto e la vittoria con la Fiorentina ha messo punti importanti contro una diretta avversaria.

Tra i rossoneri sicuramente sarà assente Ibrahimovic, l'attacco sarà guidato dall'uomo derby Olivier Giroud. Messias partirà largo a destra con Diaz e Leao sulla trequarti. Il centrocampo dovrebbe vedere i titolarissimi Kessiè e Tonali mentre in difesa ancora Kalulu con Romagnoli. Tomori torna disponibile, ma dovrebbe partire dalla panchina. In panchina Pioli ritrova anche Ante Rebic. Il Milan è arrivato ai quarti dopo aver battuto solamente ai supplementari il Genoa. La sconfitta del grifone cosò l'esonero per il tecnico Shevchenko, cuore rossonero.

La Lazio dopo aver brillantemente battuto la Fiorentina arriva a San Siro con la voglia di confermare il trend che la vede vincitrice rispetto ai rossoneri in Coppa Italia.

Fu Correa a sbloccare Milan - Lazio due anni fa. Ancora assente Acerbi in difesa, l'attacco sarà occupato da Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Panchina per Pedro che sicuramente verrà impiegato nel corso del match. L'arbitro della partita sarà il signor Simone Sozza della sezione CAN di Seregno.

Lazio: i convocati di Sarri per la sfida di San Siro con il Milan

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha.

Difensori: Floriani, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu.

Centrocampisti: Andrè Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic.

Attaccanti: Cabral, Felipe Anderson, Immobile, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.

Milan - Lazio : le quote e il pronostico

Il pronostico parla chiaro: il Milan (1,90) dovrebbe raggiungere i cugini in semifinale. Il pareggio nei 90 minuti è pagato 3,60 mentre la vittoria esterna per gli uomini di Maurizio Sarri paga 3,90. Gli OVER dei gol sono abbastanza alti nonostante le squadre abbiano un buon feeling l'over 2,5 viene pagato 1,77 mentre l'over 3,5 addirittura 2,85. Olivier Giroud guida la classifica di chi dovrebbe marcare un gol per primo nel match con 4,50 seguito dal sempre verde, a livello realizzativo, Ciro Immobile che si assesta a 5,75.

Le quote scommesse prevedono anche i tempi supplementari e la vittoria dei rossoneri ai supplementari è a 2,70 il pareggio si ferma a 1,88 mentre la vittoria della Lazio a 4,50. L'ultima possibilità riguarda la parità nei 120 minuti e il conseguente passaggio del turno tramite i calci di rigore. I bookmakers sono scettici sui rigori e tale possibilità viene pagata 6,75 mentre a 1,05 che la faccenda si concluda prima. A 3 viene pagata l'eventuale scommessa che riguarda 'arbitro che guarda video VAR' mentre a 1,32 che non ricorra al Video VAR.