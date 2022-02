L'Inter guarda anche al mercato in vista della prossima estate, con i nerazzurri che saranno sicuramente protagonisti. In mezzo al campo, infatti, si preannuncia una mezza rivoluzione visto che in uscita ci sono Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma da valutare anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. In entrata nel mirino sarebbe finito Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione, soprattutto qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

Anche il Milan farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo, visto il probabile addio di Franck Kessié, in scadenza di contratto.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, che è sempre piaciuto al club e in estate potrebbe essere fatto un nuovo tentativo.

Inter su Zaniolo

L'Inter è pronta a rivoluzionare il reparto nevralgico del campo la prossima estate. L'obiettivo sarà quello di alzare il tasso tecnico con elementi che sappiano abbinare qualità e quantità. L'obiettivo numero uno è Davide Frattesi del Sassuolo, con la trattativa molto ben avviata con gli emiliani, ma non sarà l'unico innesto in quel reparto. Nel mirino, infatti, sarebbe finito anche Nicolò Zaniolo, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dato che il classe 1999 è un prodotto del vivaio nerazzurro e fu sacrificato qualche anno fa nell'ambito dell'affare Nainggolan.

Il fantasista ora potrebbe lasciare la Capitale, addio che non è stato smentito neanche dal dirigente dei capitolini, Thiago Pinto. Senza il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, la prossima potrebbe essere l'ultima estate per vendere Zaniolo ad una cifra importante. Il calciatore piace molto essendo molto duttile, potendo giocare sia da seconda punta che da mezzala nel 3-5-2, come dimostrato nella Roma di Mourinho.

La sua valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro ma l'esborso economico potrebbe essere abbassato dall'inserimento di una contropartita tecnica. Nell'affare, infatti, potrebbe finire Roberto Gagliardini, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, e con caratteristiche abbastanza idonee per lo scacchiere tattico di Mourinho.

Milan su Milinkovic-Savic

Il Milan pensa al grande colpo in mezzo al campo, soprattutto alla luce del possibile addio di Franck Kessié, in scadenza di contratto. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, che ha qualità notevoli e potrebbe portare in dote un certo numero di gol, cosa che manca in questo momento alla squadra di Stefano Pioli in quel ruolo. La valutazione data dalla Lazio è di 60 milioni di euro, ma i biancocelesti hanno aperto ad uno scambio chiedendo l'inserimento nell'affare di Sandro Tonali, oltre ad un conguaglio di 15 milioni di euro. Bisognerà vedere se il club rossonero accetterà queste condizioni o se proverà in altro modo ad arrivare al centrocampista serbo.